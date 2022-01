FC Twente moet door transfer onverhoopt op zoek naar nieuwe linksback

Vrijdag, 28 januari 2022 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Jayden Oosterwolde staat op het punt om een transfer naar Parma af te ronden, weet TC Tubantia. De linksback is bij FC Twente niet verzekerd van een basisplek en is momenteel in Italië om de laatste details te bespreken. Volgens het regionale dagblad gaat het om een 'miljoenenbedrag'. Twente gaat zich oriënteren op een mogelijke vervanger. De transfermarkt sluit aanstaande maandag.

De aanstaande transfer van Oosterwolde komt vrij onverwachts, daar er de voorbije weken geen sprake was van concrete interesse. Parma wil de linkervleugelverdediger voor de rest van het seizoen huren met een optie tot koop. Bij Parma wordt Oosterwolde onder meer ploeggenoot van Gianluigi Buffon, die afgelopen zomer terugkeerde op het oude nest. Parma speelde jarenlang in de Serie A, maar zakte afgelopen seizoen door financiële zorgen af naar het tweede niveau. Daar bezet het momenteel de dertiende plek.

Twente houdt dus een 'miljoenenbedrag' over aan de transfer van Oosterwolde, maar moet een deel daarvan afstaan aan Heracles Almelo. De Twentse clubs hebben een gezamenlijke jeugdopleiding. Oosterwolde maakte vorig jaar enkele weken deel uit van die opleiding, waardoor beide clubs recht hebben op een vergoeding. De verdediger kwam in 2012 in de jeugdopleiding van Twente terecht. In 2020 ondertekende hij zijn eerste profcontract. Zijn debuut maakte hij in september van dat jaar tegen Fortuna Sittard.

Oosterwolde leek vorig seizoen zijn doorbraak te kennen in het elftal van Ron Jans met 24 basisplaatsen uit 26 duels. Dit seizoen gaat de voorkeur echter uit naar de van PSV overgekomen Michal Sadílek en Gijs Smal. Sadílek wordt door trainer Ron Jans regelmatig op de linksbackpositie geposteerd. Ook Smal vulde die rol al een aantal keer in. Oosterwolde kwam dit seizoen tot dusver 14 keer in actie in de Eredivisie, waarvan 10 keer als basisspeler.