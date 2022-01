‘Johan Derksen is een tweede vader voor me, ik kom regelmatig bij hem thuis’

John de Bever onderhoudt een warme band met Johan Derksen, zo vertelt de oud-zaalvoetballer in een video-item van VI Vandaag. De Bever hoopt zelf binnenkort ook aan te schuiven bij de nieuwe talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen. "Ik ben trots op de mannen, want ik denk dat niemand had verwacht dat ze zoveel kijkers zouden hebben", aldus de volkszanger. VI Vandaag scoort de laatste dagen telkens ruim 800.000 kijkers.

Met Derksen heeft De Bever het meest contact. "Johan is een vriend van me", zegt de oud-aanvaller van FC Dordrecht, die later vooral in de zaal naam maakte. "Ik kom twee of drie keer in de maand bij Johan thuis. Johan is een soort tweede vader voor me. Het is soms heel raar, dat wij precies hetzelfde denken over heel veel dingen. Ik ben het niet altijd met hem eens, en hij niet met mij. Hij vindt dat ik kutmuziek maak en dat is ook niet erg, dat mag ook. Het zou niet goed zijn als ze allemaal van John de Bever zouden houden."

De Bever weet waarom VI Vandaag een hit is. "Ik denk dat ze succes hebben met het programma omdat het echt is, en omdat de mensen echtheid willen zien op tv. Er is te weinig echt op tv. Als iemand in een talkshow komt, is het vaak een beetje naar de mond praten, maar dat moet niet. Je moet een mening geven zoals je denkt, en als je dat niet kunt, dan moet je niet op tv gaan zitten."

Zelf hoopt de zanger ook nog eens uitgenodigd te worden. "Ik moet nog wel een keer aan tafel zitten, hè. Ik wil ook wel een keer eigenwijs meepraten, in het midden van die tafel tussen René van der Gijp en Johan Derksen. Over politiek, waar hebben ze het allemaal over? Over wolven in Drenthe... daar heeft Johan ook gelijk in, dat is toch eng? Als ik hier nu met de hond loop, en een wolf pakt ineens mijn hond... Ik schiet die wolf ook dood. Ik heb alleen geen geweer, dat moet ik dan ook nog gaan halen."

De Bever is mogelijk binnenkort te zien in een eigen realityserie. "We hebben een pilot gemaakt en we wachten af. Ik kan en mag er nog niks over zeggen, anders zou ik het wel zeggen. Ik heb de pilot gezien en ik heb het aan drie of vier 'neutrale' mensen laten zien, en die vonden het allemaal leuk. Ik denk wel dat het goedkomt, en anders is het ook goed. Maar ik heb het net al gezegd: als ze echtheid willen laten zien, dit is wel echt. Ik denk dat daar wel behoefte aan is."