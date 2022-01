Dennis Bergkamp speelde cruciale rol bij mogelijke huurdeal Van de Beek

Vrijdag, 28 januari 2022 om 13:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Een eventuele huurtransfer van Donny van de Beek naar Crystal Palace kan mede op het conto worden geschreven van Dennis Bergkamp. Sky Sports weet dat de Arsenal-legende contact heeft gezocht met Palace om zijn schoonzoon hoogstpersoonlijk aan te bevelen. Bergkamp speelde bij Arsenal lange tijd samen met Patrick Vieira, de huidige manager van the Eagles.

Mocht de transfer van Van de Beek naar Crystal Palace daadwerkelijk worden beklonken, dan heeft Bergkamp daar een belangrijk aandeel in gehad. De oud-aanvaller nam naar verluidt persoonlijk contact op met Vieira om zijn schoonzoon aan te bevelen. Bergkamp zou de beleidsbepalers van Palace hebben proberen te overtuigen van de kwaliteiten van de middenvelder. Vermoedelijk is na het contact tussen Bergkamp en Vieira het balletje gaan rollen op Selhurst Park. Vieira zou blij zijn met zijn huidige selectie, maar gelooft dat Van de Beek een waardevolle toevoeging kan zijn.

Van de Beek worstelt bij United om een plek in de basis. Hij werd sinds zijn komst van Ajax links laten liggen door achtereenvolgens Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick en Ralf Rangnick. Van de Beek stond tot op heden slechts vier keer in de basis bij een duel in de Premier League. In totaal staat zijn teller op 27 Premier League-wedstrijden. Na slechts 380 minuten in het huidige seizoen zou hij zijn heil elders willen zoeken. United zal in ieder geval niet meewerken aan een optie tot koop in een eventueel huurcontract. De club wil zich ervan verzekeren in het seizoen 2022/23 over Van de Beek te kunnen beschikken.

Rangnick wil dat Van de Beek het seizoen afmaakt bij Manchester United. "Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven", aldus Rangnick. "Van de Beek wil naar het WK en Louis van Gaal heeft hem verteld dat hij regelmatig moet spelen. Dat begrijp ik, maar we hebben veel concurrentie in de ploeg." Rangnick heeft op het middenveld verder de keuze uit Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic en Jesse Lingard. Paul Pogba is momenteel herstellende van een slepende hamstringblessure.