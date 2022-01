‘Torenhoog bod van 45 miljoen op Scamacca, maar niet van gewenste club’

Vrijdag, 28 januari 2022 om 13:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:27

Borussia Dortmund heeft een officieel bod van liefst 45 miljoen euro uitgebracht op Gianluca Scamacca, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Hoewel het aanbod voor Sassuolo uiterst aanlokkelijk is, is de kans miniem dat de transfer er gaat komen: Scamacca wil de Italiaanse grenzen niet meer verlaten en heeft geen interesse in Dortmund.

Dortmund is druk bezig om het naderende afscheid van Erling Braut Haaland zo goed mogelijk te kunnen opvangen. De verwachting is dat de 21-jarige topspits in de zomer gebruik maakt van zijn ontsnappingsclausule en naar een Europese grootmacht verkast. Dortmund haalde afgelopen zomer al Donyell Malen weg bij PSV en is ook bezig om Karim Adeyemi binnen te halen. BVB moet waarschijnlijk veertig miljoen euro overmaken aan Red Bull Salzburg om de twintigjarige spits in te lijven.

Ondertussen probeerde Dortmund volgens de roze sportkrant dus ook om Scamacca binnen te halen, maar dat gaat niet lukken. De 23-jarige spits wil na zijn volledig mislukte buitenlandse avontuur bij PSV en PEC Zwolle in Italië blijven en weet dat Internazionale zeer serieus geïnteresseerd is. I Nerazzurri hebben intern aangekondigd zich komende zomer bij Sassuolo te melden voor Scamacca, dit seizoen goed voor 9 goals in 22 wedstrijden in de Serie A.

Inter had Scamacca het liefst in januari al binnengehaald, maar beschikt momenteel niet over voldoende financiële middelen. Als lapmiddel wordt Felipe Caicedo vrijdag binnengehaald in Milaan. De 33-jarige spits wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Lazio en wordt binnengehaald als back-up voor Edin Dzeko en Lautaro Martínez.