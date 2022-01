PSV hengelt in slotfase van winterse transfermarkt naar Stefan Ortega

Vrijdag, 28 januari 2022 om 12:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:59

PSV probeert vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een ervaren doelman aan te trekken, weet het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben zich bij Arminia Bielefeld gemeld voor Stefan Ortega. De club verkeert in degradatienood en wil zijn 29-jarige keeper daarom niet kwijt. Een transfer naar PSV is daarom gecompliceerd, klinkt het.

Ortega beschikt over een aflopend contract en is daarom vrij om met PSV te spreken over een transfervrije overgang komende zomer. De Eindhovenaren willen de routinier uit Duitsland echter per direct inlijven en zullen daarom een akkoord moeten zien te bereiken met Bielefeld. Ortega is al vijf seizoenen de eerste keeper van de club, die in de zomer van 2020 promoveerde naar de Bundesliga.

Het lijkt erop dat Ortega in beeld is om de plek van Yvon Mvogo eventueel in te vullen. Laatstgenoemde wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van RB Leipzig, maar is ontevreden over zijn reserverol en wil daarom weg. Mvogo staat onder andere in de belangstelling van Girondins Bordeaux, maar als PSV geen vervanger kan vinden, is de kans groot dat de Zwitser in Eindhoven moet blijven. Joël Drommel blijft naar verwachting de eerste keus van Roger Schmidt.