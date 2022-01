Weghorst ontbreekt op de training en wakkert transfergerucht verder aan

Vrijdag, 28 januari 2022 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:22

Wout Weghorst is vrijdag niet op de training verschenen bij VfL Wolfsburg, weet BILD. De aanvaller wordt in verband gebracht met een overstap naar Burnley, waar hij de naar Newcastle United vertrokken Chris Wood moet doen vergeten. Wolfsburg ontkent dat er sprake is van een eventuele overgang en heeft aangegeven dat Weghorst binnen aan een individueel programma heeft gewerkt.

Jörg Schmadtke, technisch directeur van Wolfsburg, zei eerder deze week in gesprek met Sport1 al dat er voorlopig geen belangstelling bestond voor Weghorst. “Het is verrassend, zeker voor iemand die regelmatig doelpunten maakt en van wie bekend is dat hij een transfer wil maken”, aldus Schmadtke. Er werd eerder vanuit Duitsland al gemeld dat er deze maand na drieënhalf jaar mogelijk een einde zou kunnen komen aan het huwelijk tussen Weghorst en Wolfsburg.

Die geruchten worden vrijdag aangewakkerd door BILD, dat melding maakt van het feit dat Weghorst tijdens de ochtendtraining niet op het veld is verschenen. De Nederlander schitterde net als Jérôme Roussillon en John Brooks in afwezigheid. Ook Josuha Guilavogui en Daniel Ginczek ontbraken. Volgens BILD zou het individuele programma niet alleen met de persoonlijke vorm te maken hebben, maar zou er meer boven de lucht hangen. Naast Weghorst wordt ook Ginczek in verband gebracht met een transfer. De spits staat in de belangstelling van Fortuna Düsseldorf.

Weghorst ligt tot medio 2023 vast in Wolfsburg, maar de Duitse club is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen. Een van de redenen daarvoor is volgens BILD het karakter van Weghorst. Wanneer de twaalfvoudig Oranje-international niet bijtekent, is komende zomer in principe het laatste moment voor Wolfsburg om nog een acceptabele transfersom aan hem over te houden. De vraagprijs van die Wölfe zou momenteel iets meer dan twintig miljoen euro bedragen. Reservespits Lukas Nmecha keert op zijn vroegst eind februari pas terug van een zware enkelblessure.