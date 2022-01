Eindelijk doorbraak bij FC Twente met dubbele contractverlenging

Vrijdag, 28 januari 2022 om 11:54 • Laatste update: 11:59

Ron Jans is ook volgend seizoen de trainer van FC Twente, zo maakt de club vrijdag bekend via de officiële kanalen. Ook technisch directeur Jan Streuer heeft zijn contract met een jaar verlengd. De nieuwe verbintenis van het duo ging niet zonder slag of stoot. Door het vroegtijdige vertrek van algemeen directeur Jan-Willem Brüggenwirth werden de gesprekken gevoerd met interim algemeen directeur Paul van der Kraan, die volgens RTV Oost niet bepaald gecharmeerd is van Jans.

Verslaggever Tijmen van Wissing van RTV Oost noemde de contractverlenging van Jans eind november 'geen zekerheid'. De journalist weet dat de nieuwe directeur, die als tijdelijke opvolger geldt van de vroegtijdig vertrokken Brüggenwirth, niet gecharmeerd is van Jans. Streuer hield ondertussen vast aan het langer aanblijven van Jans en zou bij een vertrek van Jans zelf ook de deur van de Grolsch Veste achter zich dichttrekken. Aan die speculaties is nu dus een einde gekomen met een nieuw eenjarig contract voor het tweetal.

“Het is mooi om het werk bij FC Twente met Jan voort te zetten”, vertelt Jans op de clubsite. “Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken. We wilden de club weer perspectief bieden en daarin zijn we tot dusver geslaagd. Dit seizoen hebben we meer ervaring in de selectie en zie je de groei van het team. Natuurlijk kan er nog genoeg beter, maar daar werken we ook aan. Voor dit seizoen liggen er nog mooie uitdagingen op ons te wachten.”

Ook Streuer is blij met de nieuwe verbintenis. "Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente”, zegt de technische man. “Toen ik anderhalf jaar geleden bij FC Twente terugkeerde lag het niet in de verwachting zo lang te blijven, maar ik ga alweer mijn derde seizoen in. Het is fijn werken met de spelers en de staf en de mensen van de club. Ook dit seizoen laten we ons zien in de Eredivisie en daar verdienen Ron en zijn staf een groot compliment voor. We willen onze organisatie blijven verbeteren en de lat ook daar hoger leggen. Dat er nu duidelijkheid is richting volgend jaar is goed."

Jans begon vorig seizoen uitstekend met FC Twente, maar zakte na de winterstop volledig weg met zijn ploeg. Uiteindelijk eindigde Twente als tiende. Dit seizoen is het spel eveneens wisselvallig, al bezetten de Tukkers wel een keurige vierde plek op de ranglijst. Twente verzekerde zich afgelopen zomer van een karrenvracht aan ervaring met de komst van Lars Unnerstall, Robin Pröpper, Ricky van Wolfswinkel en Virgil Misidjan. Volgens Jans lag het gebrek aan ervaring vorig jaar ten grondslag aan de inzinking na de winterstop.