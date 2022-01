‘AZ bereikt akkoord met AC Milan over achttienjarig Hongaars talent’

Vrijdag, 28 januari 2022 om 11:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

AZ en AC Milan hebben een akkoord bereikt over de transfer van Milos Kerkez, meldt Gianluca Di Marzio. Het achttienjarige talent moet nog deze transferperiode worden overgenomen van de Italiaanse grootmacht. Kerkez, die voornamelijk als linkervleugelverdediger opereert, wist zijn debuut in de hoofdmacht van AC Milan niet te maken. Hij speelde zijn wedstrijden het afgelopen jaar in de Onder 19.

Kerkez kwam vorig jaar op de slotdag van de winterse transferperiode over van het Hongaarse FC Gyor en sloot zich in de zomer aan bij de A-selectie. Trainer Stefano Pioli nam hem mee op trainingskamp en liet hem opdraven tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Pro Sesto (6-0), waarin hij meteen twee keer wist te scoren. Dit seizoen kwam hij over alle competities tot 18 wedstrijden en 1 assist bij AC Milan Onder 19. Vorig jaar stokte de teller bij 13 wedstrijden. Ook speelde hij tot dusver vijf wedstrijden namens Hongarije Onder 23.

Milan was niet de enige club die vorig jaar achter de handtekening van de linksback aan zat. Ook Juventus zag hem graag komen. De tussenkomst van Paolo Maldini werd destijds als cruciaal omschreven om de verdediger te overtuigen. Kerkez werd in Milaan gezien als backup voor Theo Hernández, maar wist die status nooit waar te maken. Ook de afwezigheid van Fodé Ballo-Touré (Afrika Cup) leverde Kerkez deze winter geen plek bij de A-selectie op.

Kerkez wordt in Italië omschreven als een speler met een uitstekende lichaamsbouw en veel snelheid. In defensief opzicht leunt hij op een goede tackle en een gedegen spelinzicht. AZ lijkt met de komst van Kerkez voor te sorteren op een mogelijk vertrek van Owen Wijndal. De aanvoerder staat al enige tijd in de belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland en lijkt de club uit Alkmaar komende zomer te verlaten. Wijndal heeft nog een contract tot medio 2023 bij AZ.