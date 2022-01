De ogenschijnlijke wederopstanding van Ajax-miskoop Lisandro Magallán

Anderlecht leed afgelopen week tegen Cercle Brugge (0-2) pas zijn eerste nederlaag met Lisandro Magallán binnen de lijnen. Dat de veertien voorgaande wedstrijden allemaal gewonnen werden, wekt de illusie dat de van Ajax gehuurde centrumverdediger zijn draai na een aantal moeizame seizoenen uitstekend gevonden heeft in Brussel. Ondanks de goede resultaten is de inmiddels 28-jarige Magallán echter niet volledig onbetwist bij Anderlecht.

Een tweet van statistiekbreau Opta zorgde vorige week voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen bij fans van Ajax. Magallán bleek dit seizoen tot dan elf competitiewedstrijden als basisspeler in de Jupiler Pro League te hebben gespeeld zonder er een te verliezen. Geen speler deed dat beter in de Belgische competitie. Is dat écht onze Magallán?, moeten Ajax-supporters gedacht hebben. Vrijwel exact drie jaar geleden werd Magallán nog met veel bombarie binnengehaald. Ajax was al maanden bezig met zijn komst, die in de zomer van 2018 beklonken leek. Magallán zat in Hotel Krasnapolsky echter te wachten op een transfer die nooit rond zou komen.

Magallán keerde terug naar Argentinië, maakte het kalenderjaar af bij Boca Juniors, speelde nog mee in de verloren Copa Libertadores-finale tegen River Plate en verkaste in de winterse transferwindow alsnog voor negen miljoen euro naar Ajax. “Het is lastig beoordelen, maar het lijkt wat veel voor een speler van zijn leeftijd zonder uitblinkende kwaliteiten. Hij is goed, maar niet geweldig. Zijn basisplek bij Boca dwong hij af door consistent te zijn”, zo reageerde de Argentijnse journalist Daniel Gabin destijds in gesprek met Voetbalzone op de komst van Magallán. Het bleek een juiste voorspelling, want Magallán speelde voor Ajax voorlopig alleen wedstrijden die de supporters het liefst zo diep mogelijk willen wegstoppen.

Tijdens zijn tweede wedstrijd als basisspeler leed Ajax een historische 6-2 nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord. Zo mogelijk is 1 van de totaal 22 minuten die Magallán daarna nog zou spelen voor Ajax nog veel en veel pijnlijker in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag bracht hem in de blessuretijd van de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur binnen de lijnen, om de 2-2 stand en daarmee een finaleplek over de streep te trekken. Magallán gleed in aanloop naar het winnende doelpunt van Lucas Moura uit en kon mede daardoor niet voorkomen dat Dele Alli de assist zou geven. Na een halfjaar had men bij Ajax voldoende gezien van de man die de opvolger moest worden van Matthijs de Ligt en werd hij op huurbasis naar het Spaanse Alavés gestuurd.

Magallán vecht in het shirt van Crotone een duel uit met Achraf Hakimi van Internazionale.

Magallán beleefde vervolgens teleurstellende huurperiodes bij Alavés (18 wedstrijden, waarvan 14 als basisspeler) en Crotone (28 wedstrijden, waarvan 25 als basisspeler. Crotone degradeerde uit de Serie A). “Ik was mentaal niet klaar voor die uitleenbeurten. Sinds vorig jaar wordt er veel aandacht geschonken aan de mentale gezondheid van sporters, toen nog niet. Ik voelde me alleen. Pas sinds ik bij Anderlecht zit, ben ik mentaal sterk genoeg om te slagen”, zei Magallán recent in een interview met Het Nieuwsblad. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen dook Magallán plots weer op bij Ajax, waar hij zelfs speelminuten kreeg tijdens de met 0-4 verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en tijdens de eerste drie Eredivisie-duels op de reservebank zat.

“Ik zou hem direct ophalen bij heel veel clubs als ik hem zo zie trainen en spelen”, zei Ten Hag in aanloop naar deze voetbaljaargang in gesprek met Voetbal International. Ten Hag stak overigens niet onder stoelen of banken dat het perspectief voor Magallán bij Ajax beperkt was, met onder meer Jurriën Timber, Lisandro Martínez, Daley Blind, Devyne Rensch en Perr Schuurs die in het centrum van de defensie uit de voeten kunnen. “Het is niet gemakkelijk voor Lisandro, maar hij werkt fantastisch en hij speelt ook gewoon echt goed. Hij had een moeilijke eerste week in de voorbereiding. Toen heb ik met hem gezeten. Hij dacht ook: waarom ben ik hier? Maar voor hem is het ook belangrijk om in topconditie te komen.”

“Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet je nooit in zo'n voorbereiding. Die loopt tot 1 september. Laten we niet hopen dat er wat gebeurt, maar dan kan zijn perspectief ook veranderen. Sinds ons gesprek pakt hij het op en geeft hij vol gas. Hij doet het hartstikke goed, is een superprof en fantastische jongen. Ik denk dat hij zich goed in de kijker speelt zo. Het gaat er uiteindelijk om dat ze wel perspectief hebben. Als je hem ziet in wedstrijden en trainingen, speelt hij hartstikke goed”, sprak Ten Hag. Er zou wat gebeuren, want uiteindelijk meldde Anderlecht zich bij Ajax. Magallán was klaarblijkelijk opgevallen in het onderlinge oefenduel dat door Ajax met 0-2 gewonnen werd en waarin hij negentig minuten meespeelde.

In de voorbereiding op dit seizoen speelde Magallán nog met Ajax een oefenwedstrijd tegen Anderlecht.

Anderlecht was op zoek naar een nieuwe centrumverdediger doordat Hannes Delcroix geopereerd moest worden aan de knie. Het duurde echter lang voordat trainer Vincent Kompany een beroep deed op de met een optie tot koop gehuurde Magallán. Tegen november begon men er in België stilletjes van uit te gaan dat de Argentijn voortijdig mocht terugkeren naar Ajax. Sterker nog, Belgische media gaven hem de veelzeggende en weinig vleiende bijnaam Lisandro Mag al gaan. Pas eind oktober maakte Magallán zijn basisdebuut in het met 1-7 gewonnen bekerduel met La Louvière. Imponeren deed hij niet bepaald. Magallán kwam in de eerste helft goed weg met een gele kaart na een harde overtreding en ging niet vrijuit bij het tegendoelpunt.

“Ik heb genoeg op die positie gespeeld om jullie te zeggen dat het niet zo simpel is. Het veld, dat zeker niet slecht was, deed de bal regelmatig opstuiten. De fout gebeurt daarna. Ik denk niet dat het nodig was om zo in duel te gaan. Maar goed, ik moet de beelden nog eens herbekijken”, zo nam Kompany Magallán in bescherming. De oud-verdediger van Manchester City bleek toen al vertrouwen in Magallán te hebben, want anderhalve week later besloot hij Taylor Harwood-Bellis definitief te passeren voor de huurling van Ajax. “Vooraf legde Vincent me uit dat ik deel zou uitmaken van een brede kern, maar Kompany is zo’n trainer met veel geduld die zijn spelers leert hoe hij voetbal ziet”, zei Magallán zelf over de samenwerking met Kompany. “Zo’n menselijke coach vind je niet vaak. We pikken zijn visie nu op en zijn goed op weg om onze doelen te bereiken.”

Magallán heeft sinds november een vaste basisplaats en Anderlecht verloor in die totaal twaalf wedstrijden (tien competitieduels, twee bekerduels) pas één keer. Met hem aan de aftrap worden er niet alleen per competitiewedstrijd gemiddeld meer punten gepakt (2,1 om 1,5), maar incasseert Anderlecht ook een stuk minder tegendoelpunten: zonder Magallán nog twintig (gemiddeld 1,4 per wedstrijd), mét Magallán slechts negen (0,9 per wedstrijd). “Ik had na enkele foutjes in het begin niet verwacht dat hij Harwood-Bellis uit de ploeg zou spelen. Maar het gaat steeds beter en Kompany vindt dat hij Hoedt beter doet spelen”, zei Peter Verbeke, sportief directeur van Anderlecht, in december tegenover Het Nieuwsblad. "Hij is misschien niet de allerbeste aan de bal, maar hij heeft een voorbeeldige mentaliteit en is sterk in het duel.”

Taylor Harwood-Bellis was in de eerste dertien wedstrijden van het seizoen normaal gezien de kompaan van Wesley Hoedt in het centrum van de defensie, maar hij is inmiddels teruggekeerd naar Engeland en wordt nu door Manchester City verhuurd aan Stoke City.

“Ik las het ook”, zo reageerde Wesley Hoedt, de kompaan van Magallán in het hart van de defensie, recent in dezelfde krant. “Maar dat is kort door de bocht. In het begin van het seizoen liep het wat stroever, omdat ik last had van een lichte blessure. Nu voetbal ik vrijuit. Wat wel klopt is dat de communicatie in de defensie nu goed zit.” Feit is dat Magallán en Hoedt allebei Spaans spreken, net als vleugelverdedigers Michael Murillo en Sergio Gómez. “Goh, ik deel mijn ervaring met iedereen, maar het is normaal dat je meer met elkaar optrekt als je dezelfde taal spreekt”, zei Magallán over de samenwerking met zijn Spaanssprekende medespelers. “Na een wedstrijd praat ik na met Gomez en Murillo. Ik help hen ook op het veld, maar dat betekent niet dat ik zeker ben van mijn plaats.”

Ondanks dat Anderlecht aantoonbaar beter presteert sinds Magallán een plaats heeft in het basiselftal, klinken er zeker niet alleen lovende woorden. “Hij is 28 jaar en geen 18 meer. Hij is niet elke match slecht, maar overtuigend was het tot op heden zeker niet. Hij heeft nochtans de ervaring om een referentiepunt te zijn in de defensie. Dat is hij zeker niet. Hij kan zelfs in de lucht niet heel erg overtuigend”, zo oordeelde analist Alexandre Teklak bijvoorbeeld begin december tegenover La Dernière Heure na afloop van het door Anderlecht ternauwernood gewonnen duel met Zulte Waregem (3-2). In dezelfde periode rekende ook Aad de Mos in La Capitale af met Magallán: “Hij is niet gemaakt voor het Europese voetbal. Hij is te statisch en is te lang gewend geweest om achteraan met vier op een lijn te spelen. Anderlecht nam weinig risico door hem te huren, maar het is onbegrijpelijk dat Ajax hem kocht.”



Lisandro Magallán in de afgelopen drie jaar

STATISTIEK Alavés (2019/20) Crotone (2020/21) Anderlecht (2021/22) Wedstrijden 17 28 12 Basisplaatsen 13 25 10 Speelminuten 1197 2184 902 Goals 1 1 0 Assists 1 2 0 Passes 33 44 65 Passes aangekomen 26 36 60 Passnauwkeurigheid 77% 81% 92% Duels aangegaan 8,7 9,9 8,2 Duels gewonnen 4,6 4,8 4,2 Duels gewonnen (%) 53% 49% 51% Kopduels 4,7 2,9 3,8 Kopduels gewonnen 2,4 1,8 1,9 Intercepties 1,2 1,8 0,7 Balheroveringen 3,8 5,8 3,9 Tackles ingezet 1,7 2,2 1,6 Tackles geslaagd 1,1 1,3 1,4 Tackles geslaagd (%) 68% 57% 93%

Zijn persoonlijke statistieken onderschrijven voor een groot deel de kritiek op Magallán. Geen speler in de Jupiler Pro League noteert een hogere passnauwkeurigheid (91,8 procent) dan Magallán, alleen waren maar liefst 414 van de 585 passes (70,8 procent) op eigen helft. Slechts acht veldspelers gaven gemiddeld een groter percentage van de passes op eigen helft, niet geheel verwonderlijk voornamelijk spelers van clubs onderin de ranglijst. Ter vergelijking: Jurrien Timber heeft in de Eredivisie een passnauwkeurigheid die hetzelfde is als Magallán (91,8 procent), maar slechts 47,3 procent van zijn passes was op eigen helft. Ook Lisandro Martínez - een andere speler die bij Ajax op de positie van Magallán speelt - noteert in dat opzicht betere cijfers: een passnauwkeurigheid van 88,5 procent, met 51,3 procent van de passes op eigen helft.

De verdedigende statistieken - percentage gewonnen duels, percentage gewonnen kopduels, intercepties en balheroveringen - van Magallán zijn niet veel beter of zelfs een stuk minder dan de afgelopen twee seizoenen bij Alavés en Crotone, los van zijn aantal geslaagde tackles: 92,9 procent om 57,4 procent (bij Crotone) om 68,2 procent (bij Alavés). Ook in dit opzicht blijven de cijfers van Magallán achter ten opzichte van Timber en Martínez, want zij winnen gemiddeld genomen meer persoonlijke duels en noteren meer intercepties en balheroveringen. Nu leek zijn perspectief bij Ajax toch al verdwenen, aangezien directeur voetbalzaken Marc Overmars een optie tot koop toestond in de huurovereenkomst met Anderlecht.

“We zullen dat zien aan het eind van het seizoen. Het is niet alleen aan mij, maar ik houd van Anderlecht”, zei Magallán daarover in gesprek met La Dernière Heure. Veel zal afhangen van de komende weken. Harwood-Bellis is teruggekeerd naar Manchester City en inmiddels verhuurd aan Stoke City, maar tegelijkertijd is Delcroix weer volledig hersteld van zijn knieblessure. Houdt Kompany vast aan Magallán of posteert hij Delcroix weer naast Hoedt? Daarover verschillen de meningen in België. Proximus voorspelt dat de aanwezigheid van Magallán ‘slechts tijdelijk’ is, terwijl voormalig Anderlecht-verdediger Olivier Deschacht hem ‘een heel goede verdediger’ noemt en stelt dat Paars-Wit zonder Delcroix ‘verdedigend ijzersterk’ is. Hoe dan ook: Ajax zal hopen dat Magallán blijft spelen. Want als de optie tot koop gelicht wordt, verdienen de Amsterdammers toch nog vijf van de aan Boca Juniors betaalde negen miljoen euro terug.