Historische contractwijziging zorgt voor unicum in Engelse vrouwenvoetbal

Vrijdag, 28 januari 2022 om 10:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:22

Engelse voetbalsters hebben door een belangrijke en historische contractwijziging voortaan recht op zwangerschaps- en ziektedekking. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat speelsters van de 24 clubs in de Women's Super League en Women's Championship een dergelijke dekking krijgen. De contractwijziging is akkoord bevonden door de FA en PFA. Voorheen was de zwangerschapsdekking een zaak voor de clubs.

Marie-Christine Bouchier, directeur van het vrouwenvoetbal van de PFA, is content met de wijziging. "In de afgelopen zestien maanden heeft de PFA samengewerkt met de FA om de aanzienlijke verschillen tussen de contractuele rechten en plichten van mannelijke en vrouwelijke spelers in het Engelse clubvoetbal aan te pakken", laat ze weten. "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat het bestuur van de FA, na deze onderhandelingen, onlangs heeft ingestemd met drie belangrijke beleidswijzigingen met betrekking tot zwangerschapsvoorziening, blessures en ziekte en beëindiging van langdurige blessures."

Tijdens een parlementair debat over vrouwenvoetbal zei Julie Elliott, het parlementslid voor Sunderland Central, woensdag dat de verandering die wordt doorgevoerd 'een enorme stap voorwaarts' is. "De kwestie van moederschapsrechten voor spelers heeft een enorme impact op hun leven", aldus Elliott. "In een vorig jaar uitgevoerd onderzoek zeiden speelsters dat ze langere contracten nodig hebben, zodat ze zich zekerder kunnen voelen. Ze zouden niet met de gedachten mogen lopen dat ze alleen bij een vierjarig contract een baby kunnen krijgen."

De FA zei in maart 2020 dat zwangerschapsbepalingen niet in het standaard spelerscontract staan, zoals dit is opgesteld in overleg met de PFA. Zwangerschapsregelingen behoorden tot voor kort tot de verantwoordelijkheid van de clubs. De FIFA kondigde in 2020 aan dat het een reeks rechten voor gecontracteerde spelers wereldwijd zou invoeren, met maatregelen die ertoe zouden leiden dat clubs boetes en transferverboden zouden krijgen als ze spelers tijdens de zwangerschap zouden discrimineren. Die voorstellen werden echter bekritiseerd omdat ze niet ver genoeg zouden gaan.

"We hebben allemaal gezien hoe lang het Alex Morgan, een van de beste spelers ter wereld met waarschijnlijk de beste mensen om haar heen, heeft gekost", zei Watford-spits Helen Ward destijds. “Je moet je bedenken dat er voor alle anderen evenveel, zo niet meer voor nodig is. Het is een moeilijk onderwerp en er moet hard aan gewerkt worden.” Morgan, wiens dochter Charlie in mei 2020 werd geboren, was een van de speelster die zich hard maakte voor betere contractuele afspraken. "Ik ben enorm trots op iedereen die zo hard heeft gewerkt om dit punt te bereiken", aldus Elliott.