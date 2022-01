Juventus rondt deal van 150 miljoen af met komst Dusan Vlahovic

Vrijdag, 28 januari 2022 om 19:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:42

Dusan Vlahovic is officieel de nieuwe spits van Juventus. De Italiaanse grootmacht heeft overeenstemming bereikt met Fiorentina over de transfer van de 22-jarige aanvaller. Vlahovic gaat in Turijn een netto jaarsalaris opstrijken van zeven miljoen euro. In totaal is met de deal 150 miljoen euro gemoeid. Naast de transfersom van minimaal zeventig miljoen, gaat er ook vijftien miljoen naar de zaakwaarnemer van Vlahovic. De Serviër tekent een contract tot medio 2026 bij la Vecchia Signora.

De transfer van Vlahovic naar Juventus raakte begin deze week in een stroomversnelling, toen bleek dat Juventus bereid was om zeventig miljoen euro neer te tellen voor de doelpuntenmachine. Vlahovic zette daarna al snel zijn zinnen op een transfer naar Turijn en bereikte maandag een principeakkoord met zijn nieuwe werkgever. Vlahovic ontbrak afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen Cagliari (1-1) en wakkerde de transfergeruchten rond zijn persoon daarmee verder aan. Fiorentina verklaarde dat Vlahovic positief had getest op corona.

Fiorentina was bereid om mee te werken aan een vertrek van Vlahovic, maar wilde de spits graag tot de zomer in Florence houden om Europees voetbal te bewerkstelligen. Ook Vlahovic had die intentie. La Viola zette vervolgens echter in op een vraagprijs van zeventig miljoen euro en zag hoe Juventus toehapte. Mede door het wegvallen van Federico Chiesa, die zijn kruisband afscheurde, was Juventus dringend op zoek naar aanvallende versterking. Vlahovic kroonde zich met 33 Serie A-doelpunten in het afgelopen kalenderjaar tot een van de meest gewilde spitsen van de Europese velden.

De spits scoorde dit seizoen 20 keer in 24 officiële duels bij Fiorentina. Hij kende zijn doorbraak in het seizoen 2018/19, toen hij tot tien wedstrijden kwam in de Serie A. Na vorig jaar 21 keer te hebben gescoord in 37 competitiewedstrijden, staat de teller momenteel op 17 goals uit 21 duels. Bovendien wist Vlahovic in het bekertoernooi drie keer te scoren in drie wedstrijden. De Serviër overlegt de laatste jaren duizelingwekkende cijfers en is samen met Cristiano Ronaldo de 'kalenderjaartopscorer' van de 21ste eeuw in de Italiaanse competitie. Tot dusver droeg hij 14 keer het shirt van de nationale ploeg. Daarin wist hij 7 keer het net te vinden.

Het contract van Vlahovic liep bij Fiorentina medio 2023 af. De aanvaller liet al doorschemeren dat contract niet te willen verlengen. Fiorentina was er op zijn beurt van overtuigd dat het een legitiem aanbod had gedaan. "Mensen zouden erkenning moeten geven aan een omgeving die hen zoveel heeft gebracht. Ons voorstel is continu omhoog gegaan, maar op een gegeven moment is de grens bereikt", zei directeur Joe Barone. "Deze club had vroeger een omzet van 90 miljoen euro. Door de pandemie is daar nog 72 miljoen van over, daar moeten we rekening mee houden. Er zijn grenzen."