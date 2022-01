Liverpool slaat flinke slag en nadert akkoord voor zestig miljoen euro

Vrijdag, 28 januari 2022 om 08:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:59

Liverpool lijkt de strijd om de handtekening van Luis Díaz te winnen, zo melden onder meer The Athletic en GOAL vrijdagochtend. Volgens de laatste berichten is de Engelse topclub hard op weg om de komst van de aanvaller van FC Porto en het nationale elftal van Colombia nog voor het einde van de winterse transfermarkt, komende maandag, af te ronden. Liverpool lijkt zodoende competitiegenoot Tottenham Hotspur af te troeven.

Díaz wordt al geruime tijd met een transfer naar de Premier League in verband gebracht. De 25-jarige vleugelaanvaller heeft een transferclausule van tachtig miljoen euro, maar volgens de laatste berichten uit Engeland staan Liverpool en FC Porto op het punt om een akkoord te sluiten over een transfersom van zestig miljoen euro, inclusief variabelen. Dat is fors minder dan de transferclausule, maar FC Porto ziet zich wel genoodzaakt om overstag te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De UEFA maakte begin december bekend dat de Portugese topclub samen met Sporting Portugal bij de acht clubs hoort die de Financial Fair Play-regels hebben overtreden. Naast een boete van 300.000 euro moet FC Porto zorgen dat de financiën voor 31 januari 2022 op orde zijn. Indien de financiën na die deadline nog steeds niet op orde zijn, gaat de UEFA over tot Europese uitsluiting. Een transfer van Díaz naar Liverpool biedt dan ook uitkomst.

FC Porto lijkt hoe dan ook een forse winst te gaan noteren op Díaz (in totaal 125 wedstrijden goed voor 41 doelpunten en 20 assists), daar hij in 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen werd van het Colombiaanse Junior FC. Díaz is dit seizoen is een belangrijke speler in het elftal van trainer Sérgio Conceição, dat aan kop gaat in de Portugese Primeira Liga en na de winter in de tussenronde van de Europa League tegenover Lazio staat.

Met de komst van Díaz, die vorig jaar gedeeld topscorer van de Copa America werd, speelt Liverpool in op de onzekerheid over de toekomst van Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah. Het drietal wordt later dit jaar dertig en staat nog anderhalf jaar op de loonlijst van de Merseyside-club. De contractonderhandelingen hebben vooralsnog niet tot een langere samenwerking geleid. Met Portugees international Diogo Jota haalde Liverpool eerder al een volwaardig alternatief in huis.