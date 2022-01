Hoe Van der Gijp met een slimmigheidje een kapitaal verdiende aan zijn boek

Vrijdag, 28 januari 2022 om 00:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:11

René van der Gijp heeft door een handigheidje een vermogen overgehouden aan zijn boek 'Gijp', zo maakte de oud-voetballer donderdag duidelijk in VI Vandaag. Van der Gijp bedong in de contractonderhandelingen met de uitgeverij een enorme bonus bij het behalen van bepaalde verkoopaantallen. De uitgeverij had nooit verwacht die aantallen te halen, maar het boek werd uiteindelijk een bestseller en bracht Van der Gijp een kapitaal op.

Het onderwerp kwam ter sprake omdat Lale Gül te gast was in de talkshow. De Nederlands-Turkse vrouw schreef de bestseller 'Ik ga leven', over hoe ze zich ontworstelde aan haar streng-islamitische familie. "In hoeveel landen is jouw boek uitgegeven?", vroeg Van der Gijp aan Gül. "De vertalingen moeten nog uitkomen, maar de rechten zijn geloof ik in tien landen verkocht: Frankrijk, Duitsland, Italië, Amerika. Dat moet nog allemaal komen", reageerde ze.

"Mooi, man. Dan ben je verdomme gelijk miljonair", concludeerde Van der Gijp daaruit. "Dan moet het wel een bestseller worden", aldus Gül. "Ik heb er 200.000 verkocht in Nederland, maar dan ben je nog geen miljonair, hoor. In een normaal boekencontract krijg je als schrijver tien procent van de verkoopprijs." Van der Gijp was over dat antwoord enigszins verbaasd, omdat hij blijkbaar andere ervaringen heeft met zijn eigen boek, dat in 2012 op de markt werd gebracht.

Van der Gijp profiteerde destijds handig van de situatie, zo memoreerde hij. "Ze hadden toen net een boek uitgegeven van Bert van Marwijk, daar waren er 37 van verkocht. Toen kwamen jullie bij mij uit en dachten jullie: dat worden er 2000 of 2500", aldus Van der Gijp tegen Johan Derksen, die toen als hoofdredacteur van Voetbal International betrokken was bij de uitgeverij die 'Gijp' uiteindelijk heeft gedrukt. De oud-rechtsbuiten sprak uiteindelijk een zeer lucratieve staffel af met de uitgever. "Het was toen zo: als je er 5000 verkocht van een sportboek, had je het goed gedaan", legde Derksen uit.

"De toenmalige uitgever heeft met jou een contract gemaakt dat fout was, waardoor jij veel meer verdiende dan een normale schrijver", aldus Derksen. "Het was zo: de uitgever dacht dat ze er toch geen 100.000 zouden verkopen, en die heeft toen gezegd: 'Als je boven de 100.000 komt, dan krijg je dit bedrag.' En toen werd hij overmoedig: 'Als je er 200.000 verkoopt, dan krijg je meer. En boven de 300.000 krijg je nóg meer.' En toen verkocht hij er 300.000. Wij vonden het verschrikkelijk, want hoe meer boeken boven de 300.000, hoe meer het ons kosten. Het heeft ons nauwelijks geld opgebracht, maar we hebben er niet op verloren." Derksen onthulde vervolgens dat Van der Gijp zelf alleen al aan de eerste druk een miljoen euro verdiend heeft.