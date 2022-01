Alisson trapt én slaat speler tegen het hoofd en ziet twee rode kaarten

Vrijdag, 28 januari 2022 om 00:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:21

Ecuador en Brazilië hebben de punten gedeeld in een krankzinnige confrontatie in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie: 1-1. Brazilië was al verzekerd van een WK-ticket en leek na een met rood bestrafte karatetrap van de Ecuadoraanse doelman op rozen te zitten. Aan de overzijde raakte Alisson Becker met een hooggeheven voet én met zijn handschoenen een tegenstander vol tegen het hoofd. De doelman van Liverpool zag twee keer rood, maar de scheidsrechter trok die beide keren weer in na het zien van de beelden, omdat eerst de bal werd gespeeld door Alisson. Antony speelde overigens het laatste half uur mee bij Brazilië, terwijl Dani Alves zijn rentree maakte.

De knotsgekke eerste helft stond bol van spektakel. Al in de zesde minuut kon Casemiro de bal van heel dicht bij binnenglijden. De Braziliaanse middenvelder profiteerde in de rebound, nadat Matheus Cunha zijn kopbal van de lijn zag worden gehaald: 0-1. Diezelfde Cunha werd enkele minuten later vol in zijn nek geraakt door de Ecuadoraanse doelman Alexander Domínguez, die een tamelijk krankzinnige karatetrap inzette. De scheidsrechter besloot pas na het bekijken van de beelden tot rood voor de keeper, terwijl Cunha verder kon.

??????.. Matheus Cunha! ?? De aanvaller krijgt de noppen van goalie Alexander Dominguez in z'n nek, die vervolgens met rood mag vertrekken ??#ZiggoSport #BRAxECU pic.twitter.com/k4xg16AOGJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2022

Brazilië zat op rozen, maar Emerson Royal verpeste die uitgangspositie luttele minuten later door een domme tweede gele kaart te pakken. De rechtsback beukte Michael Estrada tamelijk onnodig onderuit en kon inrukken. Zo stonden beide ploegen al na twintig minuten met tien man. Weer tien minuten later leek het nóg erger te worden voor Brazilië, toen ook doelman Alisson Becker rood kreeg gepresenteerd. De doelman van Liverpool trapte eerst de bal weg en raakte met zijn hoog geheven been het hoofd van Enner Valencia. Alisson protesteerde minutenlang en kreeg scheidsrechter Wilmar Roldán zover dat hij de beelden aan de zijlijn ging bekijken. De rode kaart werd vervolgens bijgesteld naar geel.

?????? ?????????????? ????????.. ?? Alisson Becker lijkt ook met rood te moeten vertrekken na een hoog been op Enner Valencia ?? De VAR moet er aan te pas komen ? Rood wordt tóch omgezet naar een gele.. ????#ZiggoSport #BRAxECU pic.twitter.com/MW4SISZ217 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2022

Ecuador kreeg na rust opnieuw te maken met arbitrale tegenslag, want de gelijkmaker van Michael Estrada werd afgekeurd wegens buitenspel. Ecuador leek vervolgens een penalty te krijgen vanwege een vermeende overtreding van Raphinha op Pervis Estupinan. Tot grote frustratie van Ecuador werd ook dát besluit teruggedraaid door de arbiter, die aan de zijlijn zag dat het vooral Estupinan was die op de voet ging staan bij Raphinha en niet andersom. Nadat Antony was ingevallen slaagde Ecuador er met een rake kopbal van Félix Torres alsnog in de gelijkmaker op het scorebord te zetten: 1-1.

Ongekende taferelen in Zuid-Amerika! ?? Alisson krijgt voor de ??de keer rood deze wedstrijd en na het bestuderen van de VAR wordt 'ie ook ?? keer vrijgesproken ??? Zeg het maar.. Deze ook terecht? ??#ZiggoSport #BRAxECU pic.twitter.com/W9pJ7NOc8f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2022

Ecuador dacht in blessuretijd opnieuw een penalty te krijgen, toen Alisson de bal weg bokste en vervolgens met zijn handen vol in het gezicht kwam bij Eduar Preciado. Opnieuw leek de keeper van Liverpool met rood van het veld gestuurd te worden, maar wederom kwam de goalie er na een VAR-ingreep mee weg. Ecuador blijft derde in de kwalificatie en heeft uitstekende papieren om het WK te halen, terwijl Brazilië bovenaan staat en dus al zeker is van de eindronde.