Noa Lang wordt na helft uit lijden verlost tegen verrassing van België

Donderdag, 27 januari 2022 om 22:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:59

Club Brugge heeft donderdagavond in een onderlinge krachtmeting het gat met koploper Union Sint-Gillis niet weten te dichten. In een leeg Jan Breydel Stadion maakten de bezoekers de meeste aanspraak op een overwinning, die ze echter niet kregen: het bleef 0-0. De verrassing van het seizoen in België staat daardoor met 54 tegenover 45 punten nog altijd negen punten los van Club Brugge. Trainer Alfred Schreuder liet met Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost alle Nederlanders in de selectie van Blauw-Zwart in de basis beginnen. Lang keerde na rust niet meer terug op het veld.

In de eerste vijf minuten liet Club direct van zich horen. Dost wist zich echter geen raad met de voorzet van Clinton Mata; laatstgenoemde zag een bal op hem opgeruimd worden door Loïc Lapoussin. Daarna nam Union het initiatief. Club mocht doelman Simon Mignolet op blote handen en voeten danken, daar hij pogingen van Deniz Undav, Dante Vanzeir en Teddy Teuma onschadelijk maakte. De ploeg van Schreuder wist daar aanvallend weinig tegenover te stellen en zag elke opzet in de kiem gesmoord worden door de vijandige verdediging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe Union Sint-Gillis op kampioenskoers kan liggen in de Jupiler Pro League

Union Sint-Gillis staat momenteel met negen punten los aan kop, terwijl de club begin dit seizoen na 48 jaar (!) afwezigheid weer naar het hoogste niveau promoveerde. Lees artikel

Met name Lang had zijn dag niet: de Oranje-international werd direct na rust uit zijn lijden verlost door Schreuder. Het mocht niet baten voor Club. Union bleef de gehele tweede helft betere partij, maar bleef Mignolet op zijn weg vinden, onder meer na een prima actie van voormalig Feyenoorder Bart Nieuwkoop. Toptalent Charles de Ketelaere probeerde zijn Club het laatste halfuur nog op sleeptouw te nemen: onder zijn leiding zocht het team naar Dost.. De boomlange spits kreeg echter geen kans van het zeer alerte Union-centrum. Undav en Teuma trachtten de regerend landskampioen de zege nog te ontnemen, maar Mignolet groeide uit tot Man van de wedstrijd.