‘Newcastle meldt zich na Botman en Bakker voor derde Nederlander’

Donderdag, 27 januari 2022 om 22:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

De Nederlanders blijken uitstekend in de markt te liggen bij de nieuwe eigenaren van Newcastle United, want the Magpies ondernemen nu een poging om Jeremiah St. Juste binnen te halen, zo meldt Sky Deutschland. Newcastle onderhandelt al met FSV Mainz, dat vijftien miljoen euro verlangt.

Mainz zou daarmee een flinke financiële klapper slaan, omdat de huidige nummer tien van de Bundesliga in 2019 zelf acht miljoen euro betaalde aan Feyenoord voor St. Juste. De mandekker is een onbetwiste basisspeler en geldt als een van de snelste verdedigers uit de competitie. St. Juste staat op 69 officiële duels voor Mainz en zat in maart 2021 al eens bij de definitieve selectie van Oranje, maar debuteerde nog niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Newcastle wil deze maand per se een nieuwe centrumverdediger toevoegen en ondernam daartoe al diverse pogingen. Sven Botman bleek niet los te weken bij Lille OSC, terwijl Sevilla niet meewerkte aan het vertrek van Diego Carlos. In Engeland wordt door Sky Sports gemeld dat Newcastle nog wel kansrijk is in de strijd om de handtekening van Dan Burn. De 29-jarige centrumverdediger is voor 8,5 miljoen euro op te halen bij Brighton & Hove Albion, maar is tegelijkertijd niet de grote naam waar Newcastle op had gehoopt. Op de linksbackpositie hoopt Newcastle nog altijd Mitchel Bakker binnen te halen. Bayer Leverkusen denkt nog na over het bod van 20 miljoen euro uit Engeland.

Bruno Guimarães van Olympique Lyon is in ieder geval bijna binnen. Newcastle heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord gesloten met de club van Peter Bosz over een bod van veertig miljoen euro op de 24-jarige middenvelder. Lyon bestempelde de berichten op de eigen clubkanalen woensdag echter als onzin. Dat gebeurde enkele jaren geleden overigens ook bij Ferland Mendy, die acht dagen later alsnog naar Real Madrid vertrok.