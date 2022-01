Sem Steijn over bedreigingen: ‘Dat doet wel wat met je’

Donderdag, 27 januari 2022 om 21:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 21:54

Sem Steijn, zoon van voetbaltrainer Maurice Steijn, timmert dit seizoen aardig aan de weg. De jonge middenvelder speelde mee in alle wedstrijden van ADO Den Haag in de eerste seizoenshelft en scoorde onder meer een hattrick tegen FC Dordrecht. Ook werd hij uitgeroepen tot beste talent van de Keuken Kampioen Divisie in de tweede periode. Steijn spreekt met Voetbalzone over de eerste seizoenshelft en blikt vooruit op mogelijkheden in het resterende deel van de competitie voor zijn club.

Steijn doorliep de volledige jeugdopleiding van ADO Den Haag, maar maakte (onder zijn vader) zijn debuut in het betaald voetbal, op huurbasis bij VVV-Venlo. Hij werd met 17 jaar en 24 dagen de jongste debutant ooit voor VVV in de Eredivisie. Ook werd hij jongste doelpuntenmaker van de Limburgers, toen hij een aantal maanden later scoorde tegen sc Heerenveen (2-2). Hij volgde zijn vader naar Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, maar keerde zonder een wedstrijd te hebben gespeeld terug bij ADO Den Haag. Na een jaar bij de beloften te hebben gespeeld mocht de middenvelder dit jaar aansluiten bij het eerste elftal. Steijn speelt sindsdien vrijwel alles en werd zelfs uitgeroepen tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Die prijs kreeg hij uitgereikt van zijn vader, over wie hij met veel bewondering spreekt. “Hij betekent veel voor me. We doen het toch een beetje samen. Als ik een slechte wedstrijd speel, krijg ik van hem wel op mijn kloten, maar hij helpt me met mijn carrière en daar ben ik hem heel dankbaar voor.” Vorig seizoen was Steijn senior trainer bij NAC Breda, waar de familie onder meer te maken had met dreigementen van supporters. “Je krijgt alles mee. Hij kwam thuis en vertelde het gewoon. De sfeer in huis werd minder, het had veel impact. Het maakte mij heel boos, hij heeft hartstikke zijn best gedaan om er wat moois van te maken en hij deed het goed. Op een minuut na liepen ze promotie mis.”

Dit seizoen beleefde Steijn zijn doorbraak in het profvoetbal. Hij scoorde al 12 keer in 23 wedstrijden als middenvelder en kijkt met een goed gevoel terug op de eerste seizoenshelft. “Niemand had van ons verwacht dat we het zo goed zouden doen, ik ook van mezelf niet. Ik ben tevreden over het team en blij met mijn eigen prestaties. Dat ik ben uitgeroepen tot beste talent van de tweede periode was een beloning voor het harde werken. Ik scoorde een hattrick, maakte een keer de mooiste goal en scoorde zes keer. Ook was ik belangrijk voor het team.”

ADO Den Haag doet het uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie en ging met een vierde plaats de winterstop in. Toch had de club uit de Hofstad nog hoger kunnen staan: ze kregen namelijk zes punten in mindering wegens het niet kunnen inleveren van een sluitende begroting aan het begin van het seizoen. “Dat was zwaar. Je speelt voor de punten en die werden steeds afgenomen. Eenmaal gebeurde dat zelfs op de wedstrijddag”, vertelt Steijn. “De club kon er ook niets aan doen, ze werkten achter de schermen hard om een oplossing te vinden. Dat wisten wij ook, we hadden er geen invloed op. We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk punten te halen en we doen nog goed mee.”

Ten slotte blikt de middenvelder vooruit op het tweede deel van de competitie: “Ik verwacht een mooie seizoenshelft. Wij zijn er, met de kwaliteiten die we hebben, toe in staat om iets moois neer te zetten en ik denk dat wij leuk mee gaan doen bovenin. We doen er alles aan om te promoveren en ik heb er vertrouwen in dat als we zo doorgaan, we een goede kans maken.”



Mounir Boualin is freelance voetbalvlogger, videojournalist en presentator. Voor Voetbalzone maakt hij onder meer interviews rond wedstrijden.