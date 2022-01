FIFA ontkent 6500 doden: ‘Er zijn slechts drie mensen overleden in Qatar’

Donderdag, 27 januari 2022

Gianni Infantino ontkent opmerkelijk genoeg dat er minimaal 6500 doden zijn gevallen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar, zoals eerder door verschillende overheden aan the Guardian werd gerapporteerd. Volgens de president van de FIFA ligt het werkelijke dodenaantal op slechts drie. "En dat zijn er nog steeds drie te veel", aldus Infantino bij de Raad van Europa in Straatsburg, die de FIFA-preses had uitgenodigd.

The Guardian becijferde in februari 2021 dat er minimaal 6500 doden zijn gevallen in Qatar tijdens werkzaamheden voor het aanstaande WK. Het gaat om arbeidsmigranten die bijvoorbeeld bouwden aan de stadions, of aan vliegvelden die er moesten komen voor het toernooi. Het aantal doden werd in totaal gemeld door India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka; de vijf Aziatische landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. Het is waarschijnlijk dat het totale aantal doden nog veel hoger ligt, want ook uit de Filipijnen en Kenia komen bijvoorbeeld veel werknemers. Die landen hebben geen cijfers bekendgemaakt.

Het gaat dus om dodencijfers die zijn gerapporteerd door de landen waar de arbeidsmigranten uit afkomstig zijn. Infantino lijkt echter de schuld te geven aan 'de media'. "Ik moet een aantal dingen rechtzetten", zei de Zwitser in Straatsburg. "Ik kan het van een aantal media nog wel accepteren, maar ik hoor hier vandaag ook dat er 6500 mensen zijn omgekomen in Qatar. Dat is simpelweg niet waar. De werkelijke cijfers zijn: drie mensen overleden. En dat zijn er nog steeds drie te veel." Een onderbouwing van die bewering geeft Infantino niet.

Infantino bestrijdt ook dat arbeiders in Qatar onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken, zoals uitgebreid is beschreven in diverse internationale media. "Met werk geven we mensen waardigheid", aldus de baas van de FIFA. "De arbeidsomstandigheden zijn dezelfde als in Europa." Infantino deed een dag eerder ook al stof opwaaien met uitspraken over Afrikaanse vluchtelingen.

Tijdens de bijeenkomst in Straatsburg verdedigde Infantino zijn plan om een tweejaarlijks WK te houden. De baas van de FIFA insinueerde daarbij dat zijn idee ervoor kan zorgen dat er minder Afrikaanse migranten overlijden tijdens een oversteek naar Europa. Infantino zei dat 'voetbal overal ter wereld kan helpen levens van mensen te verbeteren'. "We moeten mensen met dit soort projecten hoop geven, zodat ze niet meer willen vluchten." Infantino rectificeerde die quotes even later door te zeggen dat hij in zijn algemeenheid sprak over plannen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het continent Afrika.