‘Real Madrid wil met miljardenklapper Manchester City weer inhalen'

Donderdag, 27 januari 2022 om 21:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:04

Real Madrid heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse bedrijf Legends over de exploitatie van het Santiago Bernabéu, zo meldt de Spaanse krant Vozpopuli. President Florentino Pérez heeft namens de Koninklijke een 25-jarige deal gesloten waarbij er jaarinkomsten van 400 miljoen euro op marketinggebied worden gegarandeerd door Legends. Dat moet onder anderen gebeuren door het organiseren van diverse evenementen rondom het stadion. Daarmee zouden de jaarlijkse marketinginkomsten van de Madrilenen naar verwachting met zo'n 167 procent toenemen.

Real verdiende voor het uitbreken van de pandemie zo'n 150 miljoen euro aan marketingactiviteiten op jaarbasis. Door de opschalingen die Legends gepland heeft voor het Santiago Bernabéu (naast concerten en evenementen onder andere winkels en restaurants), moet de inkomstenstroom op dat vlak een flinke impuls krijgen. Daarnaast wil Legends op de korte termijn ook 150 miljoen euro in de renovatie van het stadion stoppen, die momenteel gaande is. In ruil verlangt het bedrijf naar verluidt zo'n twintig procent van de jaarlijkse totale winst van Real, op voorwaarde dat Legends zich aan de belofte van de 400 miljoen weet te houden.

De deal is onderdeel van Pérez' streven om Real Madrid aan het eind van 2025 tussen de 6 en de 8 miljard euro waard te laten zijn. Momenteel wordt de waarde van Real Madrid nog getaxeerd op tussen de 3 en 4 miljard euro, volgens Forbes. Pérez zou zich weer boven Manchester City willen vechten, dat vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis meer verdiende op jaarbasis dan de Spanjaarden. Accountantsorganisatie KPMG onthulde dat City over het seizoen 2020/21 liefst 644,2 miljoen euro had verdiend; 3,7 miljoen meer dan de 640,5 miljoen euro van Real.

Legends heeft investeringsmaatschappij Sixth Street als eigenaar, die ook al twintig procent van basketbalclub San Antonio Spurs in handen heeft. Legends zelf begon ooit als zakelijke alliantie tussen de New York Yankees (honkbal) en de Dallas Cowboys (rugby). Door het openstellen van het Santiago Bernabéu voor evenementen gaat Real Madrid tal van Nederlandse stadions achterna, zoals de Johan Cruijff ArenA, De Kuip, het Philips Stadion en GelreDome. Vanwege het grote aantal mogelijke bezoekers bieden de stadions perfecte gelegenheid voor bijvoorbeeld concerten van topartiesten. Zo treedt Ed Sheeran komende juli een tweetal dagen op in de thuishaven van Ajax.