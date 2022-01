‘Ajax heeft twaalf miljoen euro over voor beoogd opvolger van Antony’

Donderdag, 27 januari 2022 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:13

Ajax kijkt opnieuw rond in Brazilië voor een nieuwe vleugelspits, zo meldt GeGlobo. De Amsterdammers hebben een bod van twaalf miljoen euro uitgebracht op Giovani. Palmeiras, de werkgever van de achttienjarige linksbenige rechtsbuiten, heeft die aanbieding resoluut van tafel geveegd en wijst naar zijn afkoopclausule van liefst zestig miljoen euro. Palmeiras heeft geen noodzaak om te verkopen, omdat Giovani onlangs werd vastgelegd tot medio 2026.

Giovani werd op 1 januari van dit kalenderjaar achttien jaar oud en maakte in maart 2021 al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Palmeiras. De Braziliaan kwam tot nu toe veertien keer uit voor de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Série A en leverde daarin één doelpunt en één assist. Meestal speelde Giovani als rechtsbuiten, maar hij werd ook ingezet als linkerspits, centrumaanvaller en nummer tien.

Ajax heeft inmiddels goede ervaringen met het ophalen van jonge Braziliaanse vleugelspitsen. Precies vijf jaar geleden werd David Neres voor een recordsom overgenomen van São Paulo. De aanvaller raakte na enkele goede seizoenen op een zijspoor en werd in januari voor minimaal twaalf miljoen euro verkocht aan Shakhtar Donetsk. Neres werd in Amsterdam overvleugeld door zijn opvolger Antony, die sinds de zomer van 2020 op de rechtsbuitenpositie speelt bij Ajax.