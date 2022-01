Vivianne Miedema komt op voor Van der Wiel: ‘Mensen weten nul komma nul’

Donderdag, 27 januari 2022 om 19:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:45

Vivianne Miedema vindt dat psychologische bijstand voor topsporters genormaliseerd worden. De 25-jarige spits van Arsenal schrijft in haar eerste column voor het Algemeen Dagblad dat er in de topsportwereld nog te veel het idee heerst dat atleten geen zwakte mogen tonen. Miedema wil benadrukken dat topsporters 'ook mensen zijn' en haalt Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna als voorbeelden aan, die eind 2020 hun mentale problemen openbaarden en daar volgens Miedema veel commentaar op kregen.

Miedema geeft toe eerst ook niet te hebben geloofd in psychologische hulp. "In een zaaltje over je gevoelens praten? Dat hoefde voor mij allemaal niet zo. Gaan we echt niet doen hoor, dacht ik toen. En kijk nu. Nu vind ik het belachelijk als een club géén psycholoog in dienst heeft." De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen (104 interlands, 85 goals) heeft sinds ze bij haar huidige club Arsenal kwam een vaste psycholoog, waar ze zich zeker niet voor schaamt. "Sterker nog: ik zou het iedereen aanraden."

De goalgetter denkt dat de buitenwereld te weinig kijk heeft op het daadwerkelijke leven van topsporters. "Mensen zeggen: druk hoort er toch bij als je topsporter bent? O ja, zeker. Tot op zekere hoogte, absoluut. Maar wij topsporters zijn ook mensen hè. Met eigen problemen. Je moet de vrijheid kunnen voelen om daar eerlijk over te zijn. Zonder dat de buitenwereld dat als zwak ziet." Dat is nog te veel het geval, vindt Miedema, en noemt de casussen Van der Wiel en Kishna als voorbeeld.

Van der Wiel, die in 2018 zijn laatste duel als prof speelde, schreef eind 2020 op zijn eigen website een openhartig verhaal over de mentale problemen waarmee hij kampte. Kishna volgde niet veel later, door in het programma Andy Niet te Vermeijde te spreken over zijn paniekaanvallen en depressie. Het kwam de twee ex-Ajacieden op commentaar te staan op social media, waar Miedema zich boos over maakt. "Mensen weten niet wat er gaande is in het leven van een topsporter. Nul komma nul."

Miedema haalt een aantal anekdotes aan. Zo schrijft ze over de Olympische Spelen in Tokio, waar ze afgelopen zomer met de Leeuwinnen actief was. "Een groot toernooi levert altijd al prestatiedruk op, en daar komt de huidige coronasituatie nog eens bij. Eén verkeerd testje en het grote doel is weg. Met die gedachte leven is mentaal heel pittig." Ook denkt ze als achttienjarig meisje al veel gehad te hebben aan psychologische bijstand, toen ze naar het WK in Canada ging. "Daar kun je heel stoer over doen, maar die druk werd me gewoon te veel. Ik moest heel vroeg volwassen worden. Dat gaat niet zomaar, ook al denk je zelf misschien van wel. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Geef iedereen, ook buiten de sportwereld, de ruimte om daar mee om te gaan."