Cody Gakpo ondertekent vol trots verbeterd contract bij PSV

Donderdag, 27 januari 2022 om 19:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:26

Cody Gakpo blijft dit seizoen bij PSV, zo verzekeren de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller heeft donderdagmiddag zijn handtekening onder een nieuw, verbeterd contract gezet. Dat bindt hem tot medio 2026 aan PSV. "Dit voelt voor mij als een grote waardering van de club", reageert de 22-jarige vleugelspits op zijn contractverlenging.

PSV heeft het contract met Gakpo opengebroken en verlengd tot en met medio 2026. Gakpo, sinds dit seizoen reserveaanvoerder van de club, lag daarvoor tot 2025 vast. John de Jong vertelt dat PSV en Gakpo al langer in gesprek waren en constateert tevreden dat er daardoor rust rond hem ontstond. "Wij zijn vroeg in dit seizoen met elkaar om tafel gegaan om over Cody’s ontwikkeling en waarde voor PSV te praten", zegt de directeur voetbalzaken.

"Zijn prestaties en status bij PSV en debuut in Oranje waren daar een directe aanleiding voor", vervolgt De Jong. "De gesprekken brachten rust rond Cody’s positie tijdens deze transferperiode. We kunnen daardoor focus houden op het resultaat dat we dit seizoen voor ogen hebben. Cody blijft in Eindhoven om samen met PSV voor het kampioenschap te gaan."

Gakpo kondigde zondag na afloop van de topper tegen Ajax (1-2 verlies) al aan dat hij zijn contract zou verlengen. De aanvaller zal die verbintenis vermoedelijk niet uitdienen, want hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City en Liverpool. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden dat de aanvaller van PSV oriënterende gesprekken heeft gevoerd met de Engelse topclubs. Gakpo maakt in ieder geval het seizoen af en moet komende zomer bij een eventuele transfer een recordbedrag voor de Eindhovenaren opleveren.