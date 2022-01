Ajax nadert vraagprijs van Tottenham met nieuw bod op Steven Bergwijn

Donderdag, 27 januari 2022 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:51

Ajax heeft de komst van Steven Bergwijn allerminst opgegeven, zo meldt The Athletic. Het doorgaans zeer goed geïnformeerde Britse medium schrijft dat de Amsterdammers hun bod op de 24-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur gaan verhogen naar 22 miljoen euro. De vraagprijs bedraagt 25 miljoen euro, waardoor een transfer plots niet onmogelijk lijkt.

Tottenham wees eerder deze maand een bod van zestien miljoen euro van Ajax af. Bergwijn kwam niet veel later in een krankzinnige rollercoaster terecht door in een korte invalbeurt tegen Leicester City (2-3 winst) twee beslissende goals in blessuretijd te maken. Antonio Conte benadrukte vervolgens nogmaals dat Bergwijn niet mag vertrekken en zette de Oranje-international in de basis in het laatst gespeelde duel met Chelsea (2-0 verlies).

Of Bergwijn alsnog mag vertrekken uit Londen, hangt af van de beschikbaarheid van een opvolger, zo vervolgt The Athletic. Daarvoor is Luis Díaz zeer nadrukkelijk in beeld bij the Spurs, die ook al een bod neerlegden bij FC Porto. Tottenham wil inclusief bonussen 45 miljoen euro neertellen voor de 25-jarige vleugelspits, maar Porto houdt vast aan een vraagprijs van 60 miljoen euro. Luis Díaz werd begin januari door O Jogo uitgeroepen tot beste speler in de Portugese competitie.

Tottenham gaat verder op korte termijn afscheid nemen van Tanguy Ndombélé en Dele Alli, die op huurbasis vertrekken, zo voegt Fabrizio Romano toe. Om het gemis van beide middenvelders op te vangen moet Sofyan Amrabat tijdelijk overkomen van Fiorentina. Tottenham heeft een huurvoorstel met optie tot koop ter waarde van zestien miljoen euro neergelegd in Florence.