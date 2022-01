‘Ousmane Dembélé gaat ruimte creëren voor nóg een aanwinst bij Barcelona’

Donderdag, 27 januari 2022 om 18:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:00

Ousmane Dembélé ziet in dat zijn situatie bij Barcelona uitzichtloos is en staat tóch open voor een vertrek in januari, zo wordt gemeld in het programma Què t'hi jugues op Ràdio Barcelona. De 24-jarige aanvaller wordt vanwege zijn aflopende contract richting de uitgang geduwd in het Camp Nou en moet ruimte creëren voor nóg een versterking naast Adama Traoré, die vrijdag medisch gekeurd wordt.

Dembélé zegt nog altijd zijn contract bij Barcelona te willen verlengen, maar de Catalanen zijn niet van plan om te voldoen aan de astronomische salariseisen van de Fransman. Dat werd donderdag nogmaals duidelijk gemaakt aan Moussa Sissoko. De zaakwaarnemer van Dembélé had een onderhoud met trainer Xavi, technisch adviseur Jordi Cruijff, vice-president Rafa Yuste én algemeen directeur Ferran Reverter. Daaruit is dus de conclusie gekomen dat Dembélé nog deze maand een transfer zou kunnen maken.

Daarmee zou Barcelona een flinke salarispost kwijtraken en op zoek kunnen gaan naar een nieuwe aanvaller. Álvaro Morata is nog altijd in beeld als versterking, zo wordt in Spanje gemeld. De 29-jarige spits, die door Juventus gehuurd wordt van Atlético Madrid, heeft zijn zaakwaarnemer de opdracht gegeven om een oplossing te vinden. De belangenbehartiger heeft donderdag gesproken met Atlético in de hoop om een doorbraak te forceren. Morata wil dolgraag naar Barcelona, maar zowel de Madrilenen als Juventus zijn voorlopig terughoudend.

De komst van Traoré naar Barça is in ieder geval vast zeker, weet Fabrizio Romano. Barcelona gaat de 26-jarige aanvaller van Wolverhampton Wanderers tot het einde van het seizoen gaan huren met een optie tot koop. De Catalanen kunnen de Spaans international in de zomer voor 30 miljoen euro overnemen. Traoré komt uit de jeugd van Barça en speelde al vier wedstrijden in het eerste, alvorens hij in 2015 werd verkocht aan Aston Villa.