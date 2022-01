Jahanbakhsh plaatst zich voor WK; Van Marwijk zet Petrovic op achterstand

Donderdag, 27 januari 2022 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Alireza Jahanbakhsh mag zich verheugen op deelname aan het WK in Qatar aan het eind van dit jaar. De aanvaller van Feyenoord won donderdag met Iran de beslissende groepswedstrijd van het Irak van Zeljko Petrovic: 1-0. Daarmee is Iran zeker van een van de eerste twee plekken Groep A van de Aziatische kwalificatie, die toegang geven tot het WK. Zuid-Korea zal zeer waarschijnlijk het andere directe ticket grijpen, terwijl Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten na donderdag uitstekende papieren heeft voor het play-offticket.

Jahanbakhsh is aanvoerder van het Iraanse elftal en gaf tegen Irak vlak na rust de assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd. De vleugelspits van Feyenoord verstuurde van eigen helft een lage pass naar de as van het veld, waarna centrumspits Mehdi Taremi een vrije doortocht had en het beheerst afmaakte: 1-0. Voor Petrovic wordt het met nog drie wedstrijden te spelen heel lastig om het WK nog te halen. Alleen de derde plek in de poule is nog bereikbaar voor Irak, maar zelfs daar is een klein wonder voor nodig.

Alireza Jahanbakhsh is een paar minuten verwijderd van WK Kwalificatie met Iran tegen het Iraq van Petrovic. Staat nu 1-0 na een assist van Ali op Taremi. pic.twitter.com/JGjqxT8ONu — Plevla (@Plevla1) January 27, 2022

Die derde plaats werd donderdag steviger in handen genomen door Van Marwijk, die met de Verenigde Arabische Emiraten met 2-0 won van Syrië. De VAE hebben negen punten behaald, terwijl nummer vier Libanon op vijf punten staat. Petrovic heeft met Irak pas vier punten, terwijl Syrië hekkensluiter is met twee punten. De derde plek geeft overigens nog absoluut geen garantie op deelname aan het WK, want daarna volgt een confrontatie met de nummer drie uit de andere Aziatische poule (waarschijnlijk Australië of Japan). Tot slot moet óók nog worden afgerekend met de nummer vijf van Zuid-Amerika.

Stand in Groep A van de Aziatische WK-kwalificatie:

1. Iran 7 - 19 (12-2)

2. Zuid-Korea 7 - 17 (9-2)

---------------------------------

3. VAE 7 - 9 (6-5)

---------------------------------

4. Libanon 7 - 5 (4-7)

5. Irak 7 - 4 (3-10)

6. Syrië 7 - 2 (5-13)

Stand in Groep B van de Aziatische WK-kwalificatie:

1. Saudi-Arabië 6 - 16 (9-3)

2. Japan 7 - 15 (7-3)

---------------------------------

3. Australië 7 - 14 (13-4)

---------------------------------

4. Oman 6 - 7 (6-7)

5. China 7 - 5 (7-13)

6. Vietnam 7 - 0 (4-16)