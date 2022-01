Aanvaller uit Serie A aangehouden met pistool onderweg naar wedstrijd

Donderdag, 27 januari 2022 om 17:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:05

Nicolás Schiappacasse is in Uruguay aangehouden met een pistool in de auto op weg naar de wedstrijd tussen Peñarol en Nacional. Hoewel het een vriendschappelijke wedstrijd betrof, had de lokale verkeerspolitie, gezien de grote rivaliteit tussen de teams, een post opgezet langs de kustroute richting Montevideo om auto’s te controleren op wapens. Bij de controle werd in de auto van de 23-jarige Schiappacasse, die onder contract staat bij Sassuolo, een vuurwapen ontdekt. Volgens de Uruguayaanse aanvaller was het pistool als bestelling onderweg naar supporters van Peñarol.

Juist om geweldsdelicten te voorkomen had de politie rond de hoofdstad diverse controleposten opgezet. Volgens de berichtgeving van de Dirección Nacional de Policía Caminera, de Uruguayaanse verkeerspolitie, zijn er diverse aanhoudingen verricht. Een van de gearresteerden is dus Schiappacasse, die samen met drie anderen in een auto onderweg was naar de wedstrijd. Twee mannen (22 en 23 jaar oud) en twee vrouwen (18 en 22) zaten in het voertuig waarin een pistool en verdovende middelen werden aangetroffen.

??Incautacion de Arma de Fuego?? ??Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia. ???????Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y @DNPCaminera#DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) January 26, 2022

“Een levering voor de fans om het stadion binnen te gaan, maar ik wist niet aan wie ik het moest geven”, zou de rechtsbenige linksbuiten verklaard hebben aan de politie. Diverse Uruguayaanse media meldden dat er in eerste instantie niets aan de hand was voor Schiappacasse. Na enkele vragen begon de buitenspeler zich echter verdacht en zenuwachtig te gedragen, waardoor de politie op nader onderzoek uitging en het verboden vuurwapen aantrof.

Schiappacasse beschikt bij Sassuolo over een contract tot medio 2023, maar hij staat momenteel aan de kant met een zware knieblessure. De buitenspeler speelde zijn laatste wedstrijd in mei vorig jaar in dienst van Peñarol, dat hem voor een half jaar had gehuurd van Sassuolo. Namens de Serie A-club speelde Schiappacasse tot dusver pas twee officiële wedstrijden. De voormalig aanvaller van het Uruguayaanse River Plate werd in 2016 als groot talent binnengehaald door Atlético Madrid, al kwam hij nooit tot minuten in het eerste elftal van de Madrilenen. Nadien speelde de rechtspoot op huurbasis voor Rayo Majadahonda, Parma en Famalicão, alvorens hij in 2020 de overstap maakte naar Sassuolo.