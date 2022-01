'Cristiano Ronaldo stuurde een aantal emoji’s en heeft ons daarna geblokkeerd’

Donderdag, 27 januari 2022 om 17:06 • Laatste update: 19:14

Cristiano Ronaldo leeft in onmin met de website Transfermarkt. De van oorsprong Duitse website houdt op basis van een omvangrijke lijst met factoren de marktwaardes van spelers bij. Ronaldo was echter niet content met de marktwaarde die hem door Transfermarkt werd toegedicht en besloot de website daarom te blokkeren op Instagram.

Dat Ronaldo Transfermarkt geblokkeerd heeft op social media, is al even bekend. De website maakte dat namelijk bijna twee jaar geleden zelf bekend. Transfermarkt publiceerde op Instagram een elftal met de meest waardevolle spelers uit de stal van zaakwaarnemer Jorge Mendes. “We kunnen Cristiano Ronaldo niet taggen, omdat hij ons geblokkeerd heeft toen hij zijn markwaarde zag”, voegde Transfermarkt daaraan toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Christian Schwarz (coördinator van de marktwaardes) en Daniel Busch (de manager van Transfermarkt in het Verenigd Koninkrijk) leggen in gesprek met The Athletic uit hoe dit tot stand is gekomen. “Leeftijd is een van de belangrijkste factoren”, stelt Schwarz. “En Cristiano Ronaldo is relatief oud, net als Lionel Messi. Dus door hun leeftijd zakt hun marktwaarde. Ook al zijn ze net zo goed als drie jaar geleden, ze zijn wel drie jaar ouder geworden.”

“We hadden op Instagram een lijst geplaatst met de tien meest waardevolle spelers van 33 jaar en ouder. Ronaldo stond nog steeds op de eerste plaats, maar hij zei dat hij meer waard moest zijn”, voegt Busch toe. Schwarz vertelt dat Ronaldo in eerste instantie een berichtje stuurde naar de ‘social media-jongens’. “Zij antwoordden hem, legden het uit en zeiden: ‘Je bent in jouw leeftijdscategorie nog steeds met afstand de nummer één'. Het was echt een verschil van 35 tot 60 miljoen euro. Daarna stuurde Ronaldo ons een aantal emoji’s en heeft hij ons geblokkeerd.”