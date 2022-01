Giovanni van Bronckhorst verwelkomt voormalig doelwit van Feyenoord

Donderdag, 27 januari 2022 om 15:49 • Chris Meijer

Amad Diallo gaat het seizoen afmaken bij Rangers. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Manchester United-manager Ralf Rangnick groen licht heeft gegeven voor een tijdelijke overstap van de negentienjarige vleugelaanvaller naar de regerend kampioen van Schotland. Manchester United ziet nog voldoende perspectief voor Diallo, waardoor er geen optie tot koop is opgenomen in de huurovereenkomst.

Manchester United nam Diallo een jaar geleden voor ruim twintig miljoen euro over van Atalanta en het was afgelopen zomer al duidelijk dat drievoudig Ivoriaans international verhuurd mocht worden. Diallo leek op weg naar Feyenoord voor een huurperiode van anderhalf jaar, maar raakte op het laatste moment geblesseerd. De Rotterdammers schakelden door en huurden Reiss Nelson van Arsenal, maar hadden de komst van Diallo in aanloop naar deze transferwindow niet volledig uit het hoofd gezet.

In december werd al duidelijk dat Diallo ook in januari niet naar Feyenoord zou verkassen. Met Patrik Wälemark heeft Feyenoord inmiddels een andere aanvallende versterking binnengehaald en Diallo is nu op weg naar Rangers. De aanvaller is reeds in Schotland om de huurtransfer af te ronden. Indien de medische keuring geen problemen oplevert, gaat Diallo de komende zes maanden het shirt van de Schotse topclub dragen. Zijn contract bij Manchester United loopt nog door tot medio 2025.

Het betekent een aanvallende versterking voor manager Giovanni van Bronckhorst, die in Glasgow de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard opvolgde. Onder diens bewind is Rangers voorlopig de koploper van de Schotse Premiership, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Celtic. Rangers staat in februari in de tussenronde van de Europa League tegenover Borussia Dortmund.