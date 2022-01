PSV houdt vast aan contract ondanks interesse van veel clubs

PSV is niet bereid om Yvon Mvogo te laten gaan, stelt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De reservedoelman wordt door Zwitserse media in verband gebracht met een transfer naar Girondins Bordeaux. Elfrink bevestigt dat er belangstelling is van 'veel clubs', maar dat PSV de doelman aan zijn contract houdt. Mvogo wordt door de Eindhovenaren tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig.

Journalist Ignazio Gneuardi meldt donderdag dat Mvogo op het wensenlijstje staat bij Bordeaux. Ook FC Lorient zou oren hebben naar de reservegoalie van PSV. De link met Bordeaux is snel gelegd, daar bij de huidige nummer zeventien van de Ligue 1 Vladimir Petkovic aan het roer staat. Petkovic en Mvogo werkten eerder met elkaar samen bij de Zwitserse nationale ploeg. De laatste keer dat Mvogo het doel van Zwitserland verdedigde was vorig jaar zomer in een vriendschappelijke interland tegen Liechtenstein (7-0). Anderhalve maand later, na het succesvol verlopen EK, verliet Petkovic de nationale ploeg voor Bordeaux.

Mvogo hoopte zijn carrière in 2017 een boost te geven door de overstap te maken van Young Boys naar RB Leipzig. De Duitsers betaalden een slordige vijf miljoen euro voor de goalie, maar een vaste basisspeler werd hij nooit. Mvogo kwam in de Bundesliga tot slechts vijf wedstrijden, verdeeld over drie seizoenen. Leipzig besloot hem daarop in 2020 voor twee jaar aan PSV te verhuren. Vorig jaar was hij met 33 Eredivisie-duels de vaste nummer één onder de lat, dit jaar moet hij zijn meerdere erkennen in Joël Drommel. Mvogo stond dit seizoen één keer tussen de palen in de Eredivisie.

De situatie van Mvogo, die bij Leipzig nog een contract heeft tot medio 2023, begint ondertussen vrij uitzichtloos te worden. Trainer Roger Schmidt houdt bij PSV ondanks enkele slippertjes vast aan Drommel. Leipzig zou volgens Duitse media bezig zijn met Janis Blaswich als nieuwe reservedoelman. De goalie van Heracles moet volgend seizoen als derde doelman fungeren achter Péter Gulácsi en Josep Martínez. Mvogo zou nu zelf naar een uitweg aan het kijken zijn. De Zwitser wil regelmatig spelen en heeft die mogelijkheid naar verluidt bij Bordeaux en Lorient. Ook zou er interesse zijn van een Duitse en een Engelse topclub, melden Zwitserse media.

Bij Bordeaux moet Mvogo de kwetsbare defensie van een kwaliteitsimpuls voorzien. De ploeg van Petkovic kreeg dit seizoen al 53 treffers om de oren, meer dan welke club ook in de Ligue 1. Bovendien is eerste doelman Benoît Costil voorlopig uitgeschakeld met een blessure. Lorient staat met 17 punten op de voorlaatste plaats en strijdt eveneens tegen degradatie. Elfrink benadrukt op Twitter dat PSV Mvogo aan zijn huurcontract houdt. "Momenteel is er dus geen sprake van een vertrek, maar we moeten het de komende dagen nog wel even afwachten", aldus de clubwatcher.