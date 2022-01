Dessers en Wälemark helpen Feyenoord aan forse oefenzege op Vitesse

Donderdag, 27 januari 2022 om 14:47 • Chris Meijer • Laatste update: 14:59

Feyenoord heeft in een besloten oefenwedstrijd met duidelijke cijfers gewonnen van Vitesse. De Rotterdammers boekten op trainingscomplex 1908 een 6-2 overwinning op de ploeg van trainer Thomas Letsch. Cyriel Dessers was met vier doelpunten de grote man aan Rotterdamse zijde, terwijl ook de van BK Häcken overgenomen Patrik Wälemark twee treffers aantekende.

Vitesse schrijft in een bericht op zijn website dat Feyenoord aantrad ‘op volle oorlogssterkte’ - al had trainer Arne Slot getuige de basisplaatsen voor Dessers, Wälemark, Luis Sinisterra, Marcus Pedersen en Jens Toornstra het een en ander gewijzigd in zijn elftal ten opzichte van het duel met NEC van afgelopen zondag - terwijl de Arnhemmers zonder onder meer Loïs Openda, Jacob Rasmussen, Eli Dasa, Maximilian Wittek en Riechedly Bazoer begonnen. Al binnen acht minuten kwam Feyenoord op een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Wälemark en Dessers. Vitesse poetste die achterstand in een tijdsbestek van twee minuten weg.

Met elf minuten op de klok stond er een 2-2 stand op het scorebord, nadat via Nicolai Baden Frederiksen en Adrian Grbic de stand gelijkgetrokken werd. Nog voor rust tilde Feyenoord de marge weer naar twee. Dessers bracht de ploeg van trainer Arne Slot na 29 minuten spelen weer op voorsprong, waarna Wälemark in het slot van de eerste helft voor de 4-2 tekende. Kort na rust tilde Dessers de stand naar 6-2 en daar kwam in de resterende 35 minuten geen verandering meer in. Jorrit Hendrix maakte in de tweede helft tevens zijn officieuze debuut voor Feyenoord.

Opstelling Vitesse: Schubert; Oroz (46’ Domgjoni), Cornelisse, Hájek; Yapi, Bero, Vroegh (46’ Huisman), Manhoef; Gboho; Frederiksen (67’ Buitink), Grbic (46’ Openda)

Feyenoord heeft zijn volledige opstelling niet gecommuniceerd.