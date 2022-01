PSV en Dortmund richten pijlen op jeugdproduct van Crystal Palace

Donderdag, 27 januari 2022 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

PSV heeft zijn oog laten vallen op Daniel Quick, zo bevestigen bronnen rond de speler. De negentienjarige centrale verdediger van Crystal Palace loopt komende zomer uit zijn contract en ziet die verbintenis zeer waarschijnlijk niet verlengd worden. Palace ondernam nog geen actie om het aflopende contract te verlengen. Naast PSV heeft onder meer ook Borussia Dortmund zijn interesse kenbaar gemaakt in Quick.

Quick maakt amper speelminuten in het beloftenteam van Palace, daar reservespelers van de A-selectie de voorkeur krijgen. De verdediger zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, nu de club uit de Premier League nog geen actie ondernam om het contract te verlengen. Bronnen rond de speler melden dat PSV, Borussia Dortmund, Rangers, Leicester City en Southampton hun interesse in de verdediger kenbaar hebben gemaakt. De clubs hebben bevestigd dat ze de ontwikkeling van de tiener in de gaten houden met het oog op een mogelijke transfer.

De verdediger wordt op de clubsite van Palace omschreven als 'een zelfverzekerde verdediger die zowel verdedigend als aanvallend een bedreiging vormt met zijn lengte'. Quick was een belangrijke pion in de Onder 18, dat vorig jaar meestreed om de titel in de Premier League South, zo valt te lezen op de clubsite. "Quick noemt Sergio Ramos als zijn verdedigende idool, heeft vertrouwen aan de bal en is in staat om van achteruit op te bouwen. Hij heeft bij Palace veel gehad aan de steun van voormalig centrale verdedigers Paddy McCarthy en Darren Powell. Niet alleen op het veld, maar ook bij het bepalen van de normen."

Quick tekende afgelopen zomer samen met zeven andere jeugdspelers zijn eerste profcontract bij Palace. "Deze spelers, die profvoetballer zijn geworden bij Crystal Palace, hebben hard moeten werken en verdienen het om hier intens van te genieten", zei voorzitter Steve Parish destijds. "Het is nu zaak om hun niveau vast te houden om zich door te ontwikkelen." Palace lijkt met een halfjaar dus genoeg te hebben gezien, aangezien de club niet van plan is het aflopende contract te verlengen.