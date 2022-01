Kleedkamerbronnen: Van de Beek voelt zich misleid door Manchester United

Donderdag, 27 januari 2022 om 14:00 • Chris Meijer

Donny van de Beek is ‘van streek’ door zijn huidige situatie bij Manchester United. Ondanks dat er de afgelopen dagen nadrukkelijk gespeculeerd wordt over een huurperiode bij Crystal Palace, benadrukt de Manchester Evening News er vooralsnog niets speelt met het oog op de nabije toekomst van de 24-jarige middenvelder. Manager Ralf Rangnick zou Van de Beek nog altijd graag willen behouden.

De Manchester Evening News schrijft op basis van ‘kleedkamerbronnen’ dat Van de Beek zich ‘misleid’ voelt door Manchester United over zijn tweede seizoen. Everton was afgelopen zomer na zijn eerste moeizame jaar bij Manchester United concreet in de markt voor de middenvelder, maar manager Ole Gunnar Solksjaer stak toen op het laatste moment een stokje voor een vertrek. De Noorse oefenmeester gaf Van de Beek vervolgens echter nauwelijks speelminuten en de negentienvoudig Oranje-international zou er nu spijt van hebben dat hij destijds naar Solskjaer geluisterd heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het ontslag van Solskjaer en de komst van Ralf Rangnick als interim-manager is de situatie van Van de Beek er niet beter op geworden. Tot dusver speelde hij dit seizoen 380 minuten, verspreid over 14 wedstrijden. Daarin was Van de Beek slechts vier keer basisspeler en in de Premier League verscheen hij in deze voetbaljaargang zelfs nog niet aan de aftrap. Desondanks wil Rangnick hem liever niet laten gaan, omdat hij op zijn middenveld keuze wil houden.

Naast Van de Beek heeft Rangnick de beschikking over Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes. Newcastle United en Borussia Dortmund kregen Van de Beek eerder in de transferwindow aangeboden en Crystal Palace heeft belangstelling getoond, maar volgens de Manchester Evening News speelt er op dit moment niets concreets rond Van de Beek. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder deze week nog dat Van de Beek dicht bij een tijdelijke overstap naar Crystal Palace zou zijn.