Overzicht oefenduels: Sparta en RKC scoren acht keer; Cambuur treft Heracles

Donderdag, 27 januari 2022 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:39

In verband met een ingelast interlandweekend werken verschillende Eredivisieclubs deze week een oefenwedstrijd af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie teruglezen. De competitie wordt volgende week zaterdag om 16.30 uur hervat met de wedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur.

Uitslagen woensdag 26 januari

Willem II - Roda JC 3-2

Hornkamp (1-0), Hornkamp (2-0), Kampetsis (3-0), Livramento (3-1), Vijgen (3-2)

Ajax - FC Utrecht 0-1

Sylla

Uitslagen donderdag 27 januari

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 3-5

Dalmau (1-0), Namli (2-0), Odgaard (2-1), Van der Venne (2-2), Engels (3-2), Daneels (3-3), Heylen (3-4 e.d.), Stokkers (3-5)

Feyenoord - Vitesse 6-2

Wälemark (1-0), Dessers (2-0), Frederiksen (2-1), Grbic (2-2), Dessers (3-2), Wälemark (4-2), Dessers (5-2), Dessers (6-2)

Volledig programma oefenwedstrijden

12.45 uur Jong PSV - FC Groningen

13.00 uur SC Cambuur - Heracles Almelo

14.00 uur Werder Bremen - PEC Zwolle

14.00 uur FC Utrecht - Go Ahead Eagles