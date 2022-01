Barcelona verrast en praat over huurdeal met aankoopoptie van 35 miljoen

Donderdag, 27 januari 2022 om 13:15 • Chris Meijer • Laatste update: 13:17

Barcelona werkt concreet aan de komst van Adama Traoré. Verschillende Spaanse media - onder wie Mundo Deportivo, COPE, Sport en Gerard Romero - melden dat de onderhandelingen over een terugkeer van de 26-jarige vleugelspeler van Wolverhampton Wanderers zich in een vergevorderd stadium bevinden. De eventuele komst van Traoré hangt samen met de nabije toekomst van Ousmane Dembélé.

Traoré zou weken geleden al zijn jawoord gegeven hebben aan Barcelona. Nu het erop lijkt dat Dembélé zijn contract niet gaat verlengen, heeft Barcelona actie ondernomen om Traoré binnen te halen. Barcelona heeft reeds laten weten dat Dembélé mag uitkijken naar een nieuwe club, aangezien de Franse aanvaller niet van plan is zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé zou zelf echter niet direct van plan zijn om een winterse transfer te maken, terwijl Sport woensdagavond meldde dat hij nu mogelijk toch zijn verbintenis wil verlengen. Barcelona bereidt zich in ieder geval al voor op een scenario waarin Dembélé vertrekt en werkt aan de komst van Traoré.

Het nieuws is verrassend, daar Traoré de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht werd met een overstap naar Tottenham Hotspur. Daniel Ornstein, journalist voor The Athletic, meldt nu echter dat een overgang naar the Spurs van de baan is. De gesprekken tussen Tottenham en Wolverhampton verliepen positief, maar Traoré zag er zelf niets in om in het elftal van manager Antonio Conte als rechterwingback te gaan spelen. Nu praten the Wolves met Barcelona over Traoré.

Op dit moment zou er volgens Ornstein een huurdeal met een optie tot koop ter waarde van 35 miljoen euro op tafel liggen. De Spaanse journalist Romero voegt zelfs toe dat alle partijen er al bijna uit zijn en dat Traoré op weg lijkt naar Barcelona, tenzij er op het laatste moment iets geks gebeurt. Ook Sport rept over een principeakkoord over Traoré, die fors moet inleveren om ingeschreven te kunnen worden. Desondanks zou alles reeds in orde zijn om Traoré te kunnen inschrijven voor LaLiga. De Spaanse sportkrant schrijft dat Traoré komende zomer een vierjarig contract kan tekenen in Barcelona.

Traoré speelde eerder tussen 2004 en 2013 bij Barcelona, waarna hij via Aston Villa en Middlesbrough in 2018 bij Wolverhampton terechtkwam. The Wolves kunnen in ruil voor Traoré mogelijk Francisco Trincão definitief vastleggen. Mundo Deportivo schrijft dat Barcelona van plan is om de Portugese aanvaller - momenteel met een optie tot koop ter waarde van dertig miljoen euro verhuurd aan Wolverhampton - te betrekken in een deal rond Traoré.