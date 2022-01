Ajax voorkomt vertrek van groot talent met nieuw contract tot medio 2025

Donderdag, 27 januari 2022 om 12:15 • Chris Meijer • Laatste update: 12:21

Youri Regeer heeft bij Ajax zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De Amsterdammers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat de achttienjarige middenvelder annex rechtsback nu tot medio 2025 vastligt. Daarmee is een transfervrij vertrek afgewend, daar Regeer in het bezit was van een aflopende verbintenis bij Ajax.

“Het is geen vraagstuk, ik houd dat voor mezelf. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Er moet perspectief worden uitgesproken bij Ajax 1, dat is het belangrijkste”, zei Regeer recent in gesprek met Voetbalzone. Nu zijn beide partijen dus tot een akkoord gekomen, daar de international van Oranje Onder 19 voor drie jaar heeft bijgetekend. De aanvoerder van Jong Ajax speelt sinds 2017 op De Toekomst, nadat hij werd weggehaald uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Regeer debuteerde in februari 2020 namens Jong Ajax in het betaald voetbal en heeft inmiddels zestig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan. Vorig seizoen behoorde hij al eens tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Ajax en in deze voetbaljaargang volgden zijn eerste minuten, als invaller in het bekerduel met Barendrecht. Regeer was vervolgens basisspeler in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis, waarin hij een doelpunt voor zijn rekening nam.

Het tienertalent van Ajax dat Dest, Mazraoui en Rensch achterna wil gaan

Een profielschets van Youri Regeer. Lees artikel

Tijdens de voorbereiding op dit seizoen speelde Regeer als rechtsback bij het eerste van Ajax, al ligt zijn kracht naar eigen zeggen op het middenveld. “Ze weten en zeggen dat hier ook, maar tegelijkertijd werd er gezegd dat ik als rechtsback een verrassing kon worden”, zei Regeer in september in een interview met Voetbalzone. “Uiteindelijk denk ik dat middenvelder mijn beste positie is, ook om het team verder te helpen.”