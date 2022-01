Robin Gosens vervolgt opmars met toptransfer naar Internazionale

Donderdag, 27 januari 2022 om 20:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:49

Robin Gosens gaat zijn carrière vervolgen bij Internazionale. De Italiaanse grootmacht is met Atalanta tot een akkoord gekomen over de 27-jarige vleugelverdediger, zo maken de clubs bekend. Gosens wordt het komende half jaar gehuurd, met een verplichte optie tot koop. Met de overstap van de Duitser is volgens Italiaanse media een bedrag van circa 25 miljoen euro plus bonussen gemoeid. De linkervleugelverdediger had bij Atalanta nog een contract tot medio 2023.

Gosens kampt momenteel met een hamstringblessure. De laatste keer dat hij in actie kwam namens Atalanta was eind september in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys. Het maakt dat de medische keuring van de verdediger uit twee delen bestond. Nadat Gosens met succes het tweede deel van de keuring doorliep, tekende hij vandaag een contract tot medio 2026. Gosens gaat bij Inter een netto jaarsalaris opstrijken van 2,5 miljoen euro. Bij Atalanta lag zijn salaris ronde de negen ton, meldden Italiaanse media eerder.

De transfer van Gosens is een volgend hoofdstuk in een toch al prachtig voetbalsprookje. Tien jaar geleden voetbal hij nog bij de amateurs van VfL Rhede. Vitesse besloot hem daar in 2012 weg te plukken en op te nemen in de jeugdopleiding, waarna hij na drie jaar op huurbasis de overstap maakte naar FC Dordrecht. In de zomer van 2015 vertrok hij transfervrij naar Heracles, waar hij in 2017 een transfer naar Atalanta verdiende. In Bergamo kwam hij tot 121 wedstrijden in de Serie A, waarin hij 25 keer wist te scoren en goed was voor 16 assists.

Gosens was een van de meest opvallende spelers aan de kant van Duitsland tijdens het afgelopen Europees kampioenschap. De verdediger speelde zich vorig jaar bij verschillende Europese topclubs in de kijker, maar zag het niet tot een transfer komen. Atalanta ondernam al verschillende pogingen om het tot volgend jaar doorlopende contract van Gosens te verlengen, maar slaagde daar niet in. Gosens moet in Milaan de linkerkant van een kwaliteitsimpuls voorzien, nadat de koploper van de Serie A zich afgelopen zomer al versterkte met Denzel Dumfries voor de rechterflank.