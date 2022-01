Spanje ontsnapt aan drama: juichende Deportivo-fans vallen van tribune

Donderdag, 27 januari 2022 om 10:58 • Laatste update: 11:45

Het winnende doelpunt van Deportivo La Coruña in de laatste minuut van de uiteindelijk met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Zamora had rampzalige gevolgen kunnen hebben. Meegereisde fans van Depor stormden naar de rand van de tribune om de treffer te vieren, waarna het hek het begaf en twee rijen mensen naar beneden vielen. Wonder boven wonder heeft niemand zware verwondingen overgehouden aan de val.

De Spaans kampioen van weleer speelt sinds 2020 op het derde niveau van het Spaanse voetbal, in Groep 1 van de zogenaamde Primera División RFEF. Daarin is Deportivo momenteel koploper en dankzij een doelpunt van Alberto Quiles werd woensdagavond in blessuretijd een belangrijke 0-1 overwinning geboekt op laagvlieger Zamora. De spelers van Deportivo snelden richting de hoek van het veld van het Estadio Ruta de la Plata, waar een fors aantal meegereisde supporters uitzinnig het doelpunt vierde.

Zamaro CF v Deportivo La Coruña 26.01.2022

pic.twitter.com/tTdOe9GbJJ — Defend Ultras (@DefendUltras) January 27, 2022

Op televisiebeelden is te zien hoe de supporters van Deportivo naar beneden kwamen om zo dicht mogelijk bij de spelers het doelpunt te vieren. Mede daardoor leunden twee tot drie rijen mensen tegen het tribunedeel aan, dat het na enkele seconden begaf. Daardoor vielen de supporters die aan het hek stonden te juichen naar beneden. Hun redding is geweest dat er weinig hoogteverschil zat tussen de tribune en de grond. De wedstrijd kon daardoor worden hervat en afgemaakt, aangezien er nog enkele minuten blessuretijd te spelen waren.

Deportivo communiceert dat totaal vijf mensen - onder wie iemand met een mogelijk gebroken enkel - naar het ziekenhuis in Zamora zijn vervoerd. De rest van de gevallen supporters konden ter plekke worden behandeld door het aanwezige medische personeel of de toegesnelde ambulances. “De beelden spreken voor zich. Het is een mirakel dat er niemand serieus gewond is geraakt of zelfs erger”, geeft een lokale politieofficier te kennen.