KNVB vervult ‘uitdrukkelijke wens’ van spelers en Van Gaal over Henk Fraser

Donderdag, 27 januari 2022 om 10:04

Henk Fraser heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij de KNVB, zo meldt De Telegraaf. De assistent van bondscoach Louis van Gaal, tevens werkzaam als hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam, lag eigenlijk vast tot het einde van de WK-kwalificatiecyclus, maar heeft nu bijgetekend tot 31 december 2022. Het betekent dat Fraser ook tijdens het WK deel zal uitmaken van de technische staf van het Nederlands elftal.

Daarmee gaat volgens De Telegraaf een ‘uitdrukkelijke wens’ van de spelers van Oranje én bondscoach Van Gaal in vervulling. Men zou bij het Nederlands elftal bijzonder te spreken zijn over de inbreng van Fraser, die ‘een eigen geluid laat horen’. Ook de leiding van de KNVB wilde graag met Fraser verder, waardoor directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma in gesprek is gegaan met zijn collega Gerard Nijkamp van Sparta.

Nijkamp stemde net als zijn voorganger Henk van Stee in met de duobaan van Fraser, waardoor de 55-jarige oefenmeester zijn handtekening kon zetten onder een nieuwe verbintenis bij de KNVB die op 1 januari is ingegaan en loopt tot 31 december van dit kalenderjaar. Het betekent dat de staf van Van Gaal richting het WK onveranderd blijft. Naast Fraser bestaat die uit assistent Danny Blind en keeperstrainer Frans Hoek.