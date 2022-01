‘Wout Weghorst moet in Engeland opvolger worden van man van 30 miljoen’

Donderdag, 27 januari 2022 om 09:36 • Chris Meijer

Burnley en VfL Wolfsburg zijn in gesprek over een transfer van Wout Weghorst, zo weet de Daily Mail te melden. De 29-jarige spits zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar de huidige hekkensluiter van de Premier League. Onderhandelingen tussen Burnley en Wolfsburg liepen vorige week nog op niets uit, maar beide partijen zijn nu opnieuw met elkaar rond de tafel gegaan.

Jörg Schmadtke, technisch directeur van Wolfsburg, zei eerder deze week in gesprek met Sport1 nog dat er voorlopig geen belangstelling bestond voor Weghorst. “Het is verrassend, zeker voor iemand die regelmatig doelpunten maakt en van wie bekend is dat hij een transfer wil maken”, aldus Schmadtke. Er werd eerder vanuit Duitsland al gemeld dat er deze maand na drieënhalf jaar mogelijk een einde zou kunnen komen aan het huwelijk tussen Weghorst en Wolfsburg.

Weghorst ligt tot medio 2023 vast in Wolfsburg, maar de Duitse club is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen. Een van de redenen daarvoor is volgens Sport Bild het karakter van Weghorst. Wanneer de twaalfvoudig Oranje-international niet bijtekent, is komende zomer in principe het laatste moment voor Wolfsburg om nog een acceptabele transfersom aan hem over te houden. De vraagprijs van die Wölfe zou momenteel iets meer dan twintig miljoen euro bedragen.

Wolfsburg nam Weghorst in de zomer van 2018 voor 10,5 miljoen euro over van AZ. Sindsdien kwam de voormalig speler van verder Willem II, FC Emmen en Heracles Almelo tot 70 doelpunten en 22 assists in 144 officiële wedstrijden. Dit seizoen verzorgde Weghorst tot dusver 7 treffers in 24 optredens voor de huidige nummer vijftien van de Bundesliga. Zijn naam werd eerder in verband gebracht met onder meer Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, AC Milan en Internazionale, maar nu lijkt Burnley dus nadrukkelijk geïnteresseerd.

Burnley verloor eerder deze transferwindow Chris Wood voor een bedrag van dertig miljoen euro aan Newcastle United. Naast Weghorst zouden ook Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Kieffer Moore (Cardiff City) en Andy Carroll (zonder club) in beeld zijn geweest bij Burnley, dat in de tweede seizoenshelft alles op alles moet zetten om niet te degraderen uit de Premier League. De achterstand op Norwich City - dat de ‘veilige’ zeventiende plaats bezet - bedraagt vier punten en Burnley heeft vier wedstrijden minder gespeeld.