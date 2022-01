‘Ze zijn vijf minuten aan het praten over wat ze van mijn relatie vinden’

Donderdag, 27 januari 2022 om 07:00 • Laatste update: 07:40

Shona Shukrula is voorbestemd om de eerste vrouwelijke arbiter in het Nederlandse betaald voetbal te worden. De dertigjarige Shukrula combineert het scheidsrechtersbestaan met haar fulltime baan als officier van justitie en aast op haar debuut in de Keuken Kampioen Divisie, waar ze al anderhalf jaar als vierde official fungeert. “Ik ben twaalf jaar onderweg en begin nu dichtbij te komen. En de laatste stap is misschien wel de lastigste”, vertelt Shukrula donderdag in het Algemeen Dagblad.

Vandaag komt de documentaire De Wetten van Shona uit bij ESPN. Dat de KNVB mede-initiator is van de documentaire, bevestigt het beeld dat Shukrula voorbestemd is om de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaald voetbal te worden. “Dat voorbestemde, dat herken ik wel”, vertelt Shukrula. “Maar moet je nagaan wat dat met zich meebrengt. Ik verwacht veel van mezelf, maar anderen ook van mij. Ik voel de verwachting én de teleurstelling als het niet zou lukken. Kijk, de KNVB zal me nooit iets geven. Elke promotie heb ik zelf moeten verdienen. De KNVB wil het, maar als ik het niet laat zien?”

Shona Shukrula heeft twee grote passies: werken als officier van justitie en fluiten als official KNVB scheidsrechter. ?? 'De Wetten van Shona', een productie van de KNVB, met support van @ARAG_nl, is vanaf 27-1 te zien via @ESPNnl en vanaf 28-1 via: https://t.co/B1tjg0YJYG pic.twitter.com/7goK4PShaC — KNVB (@KNVB) January 25, 2022

“Dan is het jammer. Want dan is er vast een ander die het wel laat zien. Aan het einde van de dag kun je alleen jezelf aankijken. Als het niet gelukt is, kan ik niemand wat verwijten.” Shukrula, die inmiddels wedstrijden in de tweede en derde divisie fluit, denkt dat de KNVB haar júíst niet zomaar brengt. “Dat ze denken: als we het doen, moet ze er klaar voor zijn. Want het kan misgaan, hè? Dat kan bij iedereen. Maar als het bij mij gebeurt, kijkt iedereen mee. Wat dat betreft heb ik een voorbeeldfunctie. Doe ik het goed, dan zien andere meiden dat het kan. Dan laat ik de maatschappij inzien dat vrouwen op deze positie kunnen leiden. Maar mislukt het, dan weet je wel wat je gaat horen.”

“'Een vrouw heeft het geprobeerd, maar ik vond het niks.' Die druk krijg je mee. Ik ben de eerste en ik moet het goed doen.'' Shukrula heeft recent een kleine mediastorm achter de rug naar aanleiding van haar relatie met Jeff Hardeveld, verdediger van FC Emmen. Het nieuws bereikte ook het buitenland. “Het is wel intens, hoor'', zegt Shukrula. “Staat hier de voorbeschouwing op een wedstrijd van Emmen aan, zijn ze vijf minuten aan het praten over wat ze van mijn relatie vinden. Dan vraagt iemand zich af of mijn carrière nu op een laag pitje gaat. Dan denk ik: waarom zou je dat zeggen?”

“Zeker omdat de KNVB allang gezegd heeft geen problemen te zien. Ik ben al twáálf jaar keihard aan het werk”, benadrukt Shukrula. “Mijn carrière staat op 1. Dan hoor je dit soort geluiden en denk je alleen maar: nee, jij hebt het niet bij het rechte eind. Nu besef ik ook hoe het voor spelers moet zijn.” Shukrula begrijpt dat ze meer en meer een uithangbord van vrouwelijke arbiters wordt, maar benadrukt dat het aan het einde van de dag ‘áltijd over kwaliteit moet gaan’. “Niet omdat je vrouw bent. Je moet goed zijn. Als ik er klaar voor ben, wil ik laten zien dat het allemaal gaat om kwaliteit.”