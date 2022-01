Voetbalpraat: ‘Van Ajax naar Barcelona is absoluut geen stap vooruit’

Woensdag, 26 januari 2022 om 23:40 • Jeroen van Poppel

Mario Been raadt het Noussair Mazraoui af om naar Barcelona te verkassen. De trainer in ruste gaat daarmee in op de geruchten rond de 24-jarige rechtsback van Ajax, die heeft aangekondigd transfervrij te vertrekken. "Bij Bayern München zou hij uitstekend passen", zegt Been in Voetbalpraat op ESPN.

Barcelona wordt voorlopig nadrukkelijker genoemd rond Mazraoui, maar Been heeft dus zijn bedenkingen. "Is dat nou een stap voorwaarts voor hem?", vraagt de analist retorisch. "Ik denk dat er ook nog wel andere clubs zijn. Het Barcelona van nu is niet meer het Barcelona van jaren geleden. Voor Mazraoui is het niet een stap vooruit, op dit moment absoluut niet. De nummer vijf van Spanje vind ik niet dusdanig veel beter dan de nummer één van Nederland."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Been ziet Barcelona er ook niet zo snel bovenop komen. "Als ze geld hebben wel, maar ze staan voorlopig heel erg in de min. Ik denk dat dat voor hem niet een topstap zou zijn." De voormalig trainer van Feyenoord zou het daarentegen wél begrijpen als Nicolás Tagliafico overstapt naar Barça. De 29-jarige linksback wil dat zelf ook graag, maar Ajax werkt voorlopig niet mee. "Bij Tagliafico begrijp ik het wel een beetje", zegt Been. "Hij gaat naar de club waar de Argentijnse held (Lionel Messi, red.) heel lang heeft gespeeld, en die zit ook een beetje op een zijspoor bij Ajax."

Marciano Vink raadt Mazraoui geen specifieke club aan, maar geeft de vleugelverdediger een algemener advies. "Hij moet gewoon gaan kijken waar hij kan spelen", zegt Vink. "Er zijn voorbeelden zat die naar mooie clubs zijn gegaan... maar als je ergens transfervrij heen gaat, dan is het net even anders binnenkomen dan dat ze 80 miljoen euro voor je hebben betaald, qua hoe je bekeken wordt door de club. Natuurlijk is transfervrij gaan voor zijn eigen zak met geld wél goed."