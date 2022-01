Laatste kwartfinalist Afrika Cup én opponent Mané en consorten is bekend

Woensdag, 26 januari 2022 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:04

Equatoriaal-Guinea heeft zich woensdagavond als laatste land geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. In de achtste finale kwam het team van bondscoach Juan Micha binnen de reguliere speeltijd en na verlenging niet langs Mali (0-0), maar na strafschoppen viel de beslissing alsnog: 5-6. In de volgende ronde zal Equatoriaal-Guinea het opnemen tegen Senegal, dat dinsdag al Kaapverdië met 2-0 versloeg.

Magassouba had voor het duel met Equatoriaal-Guinea slechts één wijziging in petto ten opzichte van het gewonnen groepsduel met Mauritanië (2-0). Adama Traoré (Hatayspor) moest plaatsmaken voor Mohamed Camara, die onder contract bij RB Salzburg staat. Aan de overzijde verschenen dezelfde elf namen aan de aftrap als in de wedstrijd tegen Sierra Leone. Het duel begon veelbelovend, daar Ibrahima Koné namens Mali al in de achtste minuut een serieuze kans kreeg op de openingstreffer. Het gevaarlijke schot van de spits ging echter rakelings naast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de kans van Mali daalde het tempo in de wedstrijd flink en duurde het tot de 58ste minuut voordat het volgende moment van opwinding te beleven was. Ditmaal was het Mohamed Camara die op aangeven van Yves Bissouma net over de lat schoot. De grootste kans voor Equatoriaal-Guinea werd gecreëerd in de 92ste speelminuut. Santiago Eneme haalde uit van grote afstand en bezorgde doelman Ibrahim Mounkoro met een lastige stuit de nodige problemen, maar laatstgenoemde bracht ternauwernood redding.

Na een weinig bevredigende verlenging moesten de strafschoppen uitkomst brengen. Uiteindelijk was het Equatoriaal-Guinea dat de strafschoppen beter nam en zich plaatste voor de kwartfinale. Falaye Sacko miste namens Mali de beslissende strafschop, waardoor zijn land verrassend werd uitgeschakeld door Equatoriaal-Guinea: 5-6.