Ilaix Moriba volgt Brian Brobbey-route en staat alweer voor uitgang bij Leipzig

Woensdag, 26 januari 2022 om 22:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Ilaix Moriba staat op het punt om verhuurd te worden aan Valencia, zo melden Cadena COPE en Fabrizio Romano. De negentienjarige middenvelder komt niet aan de bak bij RB Leipzig en dringt aan op een tijdelijk vertrek. Moriba kwam een half jaar geleden transfervrij naar Duitsland, nadat de Spaans-Guineese middenvelder zijn contract niet wilde verlengen bij Barcelona en voor zestien miljoen euro verkocht werd.

De route die Moriba gaat bewandelen lijkt in veel opzichten op die van Brian Brobbey. Beide spelers kozen afgelopen zomer voor een vertrek naar Leipzig, ondanks nadrukkelijke pogingen van hun vorige club om ze te behouden. In Duitsland had zowel Moriba als Brobbey grote moeite om zich in het elftal te spelen, waardoor een tijdelijk vertrek in januari een logische vervolgstap is. Brobbey koos als bekend voor een tijdelijke terugkeer naar Ajax, terwijl Moriba dus gaat voor Valencia. Laatstgenoemde kwam in zes optredens voor Leipzig tot honderd speelminuten.

Moriba werd geboren in Guinee en verhuisde op jonge leeftijd naar Spanje, het land waarvoor hij aanvankelijk ook jeugdinterlands speelde. Begin januari switchte Moriba zijn voetbalnationaliteit naar Guinee, waarmee hij in januari actief was op de Africa Cup. Syli Nationale strandde maandag in de achtste finale van het toernooi door met 0-1 te verliezen van Gambia. Daarmee is Moriba voor Valencia dus direct inzetbaar.

Bij Valencia geldt Moriba overigens als alternatief voor Donny van de Beek. De middenvelder van Manchester United werd benaderd voor een verhuurperiode, maar lijkt te kiezen voor Crystal Palace. Valencia is verder nog in afwachting van een antwoord van Tottenham Hotspur op zijn huurvoorstel voor Bryan Gil. Ook Samu Castillejo, die weinig speelt bij AC Milan, staat op het lijstje van los Ché.