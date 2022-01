Jorrit Hendrix: ‘Gezegd dat Feyenoord voor mij de enige club in Nederland is’

Woensdag, 26 januari 2022 om 21:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Jorrit Hendrix is dolblij om na een jaar alweer terug te keren in Nederland. De 26-jarige middenvelder wordt door Feyenoord voor anderhalf seizoen gehuurd van Spartak Moskou en geeft op het clubkanaal van de Rotterdammers zijn eerste interview. "Ik heb er na het belletje van Feyenoord een nachtje over geslapen en toen hebben we het in werking gezet", legt de middenvelder uit.

Hendrix speelde vanaf zijn negende in de jeugdopleiding van PSV en speelde vanaf 2013 liefst acht seizoenen in het eerste elftal van de Eindhovenaren. Nu zegt de verdedigende middenvelder opmerkelijk genoeg dat zijn hart bij Feyenoord ligt. "Ik heb ooit een keer gezegd dat als er een club in Nederland zou zijn waar ik zou willen spelen, dat dat alleen Feyenoord zou kunnen zijn", aldus Hendrix. "Ik heb er dus niet lang over hoeven nadenken."

"Ik ben hier al vaak geweest", refereert Hendrix aan het stadion van Feyenoord. "Ik weet hoe de Kuip is, hoe dat voelt. Dat ik dat nu als speler van Feyenoord mag meemaken, vind ik wel bijzonder." Hendrix liet zich overtuigen om naar Feyenoord te komen door trainer Arne Slot en technisch directeur Frank Arnesen. "De visie en hoe ik daarin zou passen, dat trok me wel aan. Ik heb Feyenoord vanuit Rusland gevolgd, dus ik heb wel een beetje een idee wat er hier veranderd is en wat er gaande is."

Hendrix was voor Feyenoord ook interessant omdat hij als centrumverdediger en als verdedigende middenvelder kan spelen. De enkelvoudig Oranje-international focust zich echter vooral op het middenveld. "Als de nood aan de man is kan ik inderdaad ook in de verdediging spelen, maar vooralsnog focus ik mij op één positie." Hendrix is direct inzetbaar. "Ik zat middenin een trainingskamp, dus ik heb voldoende arbeid geleverd. Ik voel me fit en ik kan niet wachten om bij de groep aan te sluiten.