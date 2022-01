Donny van de Beek is speler van Everton en geeft specifieke reden voor keuze

Maandag, 31 januari 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Donny van de Beek maakt het seizoen op huurbasis af bij Everton, zo maakt de club officieel wereldkundig. De 24-jarige middenvelder van Manchester United heeft daarmee zijn zo gewenste kans op speeltijd te pakken. In de huurovereenkomst met Everton zit geen optie tot koop opgenomen: United wil dat de opvolger van manager Ralf Rangnick komende zomer beslist over de toekomst van Van de Beek op Old Trafford.

Bij Everton werd Frank Lampard maandag aangesteld als nieuwe manager. De komst van de oud-middenvelder speelde een grote rol voor Van de Beek, zo vertelt hij. "Ik heb een heel positief gesprek gehad met de nieuwe coach", aldus de voormalig Ajacied. "We hebben dezelfde ideeën over voetbal en hij heeft veel invloed gehad op mijn beslissing." Van de Beek krijgt direct enorme concurrentie, want Everton staat op het punt om ook Dele Alli van Tottenham Hotspur te kopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Nu kan ik zeggen dat ik een Everton-speler ben", vervolgt Van de Beek op de clubwebsite. "Ik ben erg blij en kan niet wachten om het team te helpen," De middenvelder had ook naar Crystal Palace of Valencia gekund. "Ik vind Everton een geweldige club... er zijn hier echt goede spelers en ik ben gekomen omdat ik ze wil helpen om hogerop te komen. Ik hoop mijn voetbalkwaliteiten, mijn passing en natuurlijk het maken van doelpunten mee te kunnen nemen. Het is een groot deel van mijn spel om te scoren en assists te geven en ik zal proberen dat opnieuw te doen. En je moet als middenvelder ook verdedigen en dat kan ik ook."

Van de Beek was dringend op zoek naar speeltijd, hetgeen er voor de middenvelder op Old Trafford totaal niet in zat. De middenvelder is uit beeld geraakt bij Oranje en hoopt zich bij Everton in de kijker te spelen bij Louis van Gaal. Rangnick wilde de voormalig Ajacied het liefst behouden met het oog op de breedte van zijn selectie, maar de nadrukkelijke wens van Van de Beek om tijdelijk te vertrekken kreeg uiteindelijk de overhand.

Lampard, de nieuwe manager van Everton, is gecharmeerd van Van de Beek en drong aan op zijn komst. Manchester United betaalde in de zomer van 2020 minimaal 39 miljoen euro om Van de Beek over te nemen van Ajax. De transfer pakte dramatisch uit voor de offensieve middenvelder, die nauwelijks aan de bak kwam in Engeland. Dit seizoen zaten er voor Van de Beek slechts twee basisplaatsen in bij United en kwam hij slechts tot 380 speelminuten, verdeeld over veertien optredens.