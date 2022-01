Aanmelding op Insta leidt tot reuring in voetbalminnend Italië: ‘Deze klootzak!’

Woensdag, 26 januari 2022 om 20:54 • Mart van Mourik

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Antonio Cassano, voormalig voetballer van onder meer Real Madrid, AS Roma en Internazionale, heeft een account aangemaakt op Instagram. Binnen een etmaal verzamelde hij reeds 200.000 volgers. In principe niets bijzonders, maar Italiaanse voetballegendes reageren massaal op de eerste foto’s van Cassano. Daniele De Rossi steekt meteen de draak met zijn oud-ploeggenoot. “Bespaar tijd, bel nu vast twaalf of dertien strafrechtelijke en civiele advocaten. Deze klootzak op Instagram wordt over minder dan een week gearresteerd."

Ook Marco Materazzi reageert gekscherend: “Ik weet dat je net op Instagram bent beland, maar je moet kalm blijven. Doe geen stomme dingen. Oké?” Ook Gianluigi Buffon kan het niet laten een opmerking te plaatsen. “In een wereld met constante evolutie, mocht de gedachte aan Antonio Cassano niet ontbreken op social media. Ik beveel Anto, kalm en gematigd zoals altijd, zeker aan.” Cassano is getrouwd met Carolina Marcialis, die fitnessmodel en waterpoloster is, wordt in Italië gezien als influencer.