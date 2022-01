Atlético Madrid plukt opvolger Trippier per direct weg uit LaLiga

Woensdag, 26 januari 2022 om 20:13 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft zich versterkt met Daniel Wass, zo bevestigt Fabrizio Romano woensdagavond. De rechtervleugelverdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van Valencia. De Deen zet in Madrid zijn handtekening onder contract tot medio 2023 en volgens de berichtgeving wordt de deal binnen enkele uren officieel gemaakt. Wass wordt gezien als de opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Kieran Trippier.

Maandag meldden onder meer Marca en L’Equipe al dat de gesprekken tussen de clubs zich in een vergevorderd stadium bevonden. Twee dagen later blijken de betrokken partijen dus een definitieve overeenkomst te hebben bereikt. Volgens de Spaanse sportkrant is er een bedrag van 2,7 miljoen euro gemoeid met de deal. Over de hoogte van het salaris vooralsnog niets bekend. Wass beschikt over een aflopend contract bij Valencia, maar hij sluit naar verluidt in de komende dagen al aan bij Atlético.

Wass is volgens de Franse berichtgeving niet de enige versterking. De sportkrant meldde maandag al dat Reinildo Mandava komende zomer de transfervrije overstap maakt van Lille OSC. Atlético wilde de Braziliaanse linksback eigenlijk direct overnemen, maar de Fransen zouden het laatste bod naar de prullenbak hebben verwezen, aangezien ze Reinildo tot het einde van het seizoen willen behouden.

Atlético presteert dit seizoen vooralsnog niet goed. In LaLiga bedraagt de achterstand op koploper Real Madrid en nummer twee Sevilla inmiddels al veertien en tien punten, terwijl de ploeg van trainer Simeone recent uitgeschakeld werd in de halve finale van de Spaanse Supercopa en achtste finale van de Copa del Rey door respectievelijk Athletic Club (2-0) en Real Sociedad (1-2).