Mohamed Salah schiet Sangaré en Haller in strafschoppenserie naar huis

Woensdag, 26 januari 2022 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Egypte heeft Ivoorkust woensdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de Afrika Cup. Beide landen hielden elkaar in een wat tegenvallende wedstrijd zonder doelpunten in evenwicht (0-0), waarna strafschoppen uitkomst moesten bieden. In de serie miste Manchester United-verdediger Eric Bailly, waarna Mohamed Salah de beslissende penalty binnenschoot. PSV'er Ibrahim Sangaré schoot zijn strafschop wél raak namens Ivoorkust, terwijl Ajacied Sébastien Haller toen al gewisseld was.

In de openingsfase had Ivoorkust het meest de bal, maar echte kansen leverde dat niet op. Franck Kessié schoot van een meter of zestien wel rakelings naast. In het restant van de eerste helft was het vooral Egypte dat ze liet zien. Omar Marmoush werd met een schitterend schot van afstand het gevaarlijkst, maar had de pech de lat te treffen. Salah zag een schot uit de stuit via de vingertoppen van Badra Ali Sangaré over gaan.

?? Mohamed Salah schiet Ibrahim Sangaré en Sébastien Haller naar huis en Egypte naar de kwartfinale van de Afrika Cup!

Mostafa Mohamed probeerde het namens de Egyptenaren in de korte hoek, maar kon de Ivoriaanse doelman niet verrassen. Op slag van rust deed Ivoorkust eindelijk weer eens van zich spreken: Ibrahim Sangaré zette een artistiek fraaie halve omhaal in en zag Mohamed El Shenawy redding brengen. Zo gingen beide ploegen na doelpuntloos rusten.

Kort op weg in de tweede helft zette Salah voor het eerst een kenmerkende dribbel in. De sterspeler van Egypte zette Amr El Solia compleet vrij met een breedtepass, maar de middenvelder verprutste de kans door over te schieten. In de zeventigste minuut was Haller op aangeven van Sangaré dichtbij, maar de kopbal van heel dichtbij van de Ajax-spits kon weggetikt worden. Wilfried Zaha, die inviel bij Ivoorkust, kon El Shenawy eveneens niet passeren, ondanks een dreigende inzet in de korte hoek.

In de verlenging maakte Egypte plots weer de meeste aanspraak op een doelpunt. Mohamed Sherif kopte in kansrijke positie echter over. Aan de overzijde zag Ibrahim Sangaré een schitterend schot uit de kruising getikt worden. Trezeguet mikte in de allerlaatste minuut na een voorzet van Salah op Badra Ali Sangaré. Er volgde een strafschoppenserie, die door Salah werd beslist nadat Bailly had gemist: 5-4 in penalty's.