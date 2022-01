Barça bedenkt met LaLiga lucratieve constructie en kan vol voor Haaland gaan

Barcelona heeft een constructie bedacht om Erling Braut Haaland komende zomer in te lijven, zo meldt het Spaanse Goal woensdag. Volgens de berichtgeving hebben de Catalanen hun zinnen gezet op de Noorse spits, die ingelijfd kan worden door de gedeeltelijke verkoop van Barça Studios, het mediaproductiebedrijf dat eigendom is van de club. De constructie zou reeds besproken zijn met LaLiga, dat naar verluidt akkoord gaat met de plannen. Komende zomer kan Haaland vertrekken bij Borussia Dortmund als los Azulgrana voldoen aan de afkoopclausule van 75 miljoen euro.

De route richting het strikken van Haaland is reeds uitgestippeld. Al sinds afgelopen seizoen kampt Barcelona met strenge Financial Fairplay-regels van LaLiga, waardoor het kopen en vervolgens inschrijven van spelers er niet eenvoudiger op is geworden. Eerder was het inschrijven van onder meer Memphis Depay en Sergio Agüero een groot probleem, in de winterse transferperiode heeft het aantrekken van Ferran Torres en Dani Alves tot de nodige kopzorgen en inventieve constructies geleid. Door de beperkte financiële middelen en het gebrek aan ruimte in de salarishuishouding lijkt het aantrekken van Haaland een illusie, maar Barcelona heeft een methode gevonden om de aanvaller komende zomer over te nemen van Dortmund en direct in te schrijven in LaLiga.

Barcelona is het gesprek aangegaan met de directie van LaLiga, vermoedelijk onder meer met president Javier Tebas, om de wensen duidelijk te maken: Haaland moet worden ingelijfd. Volgens Goal, dat met hooggeplaatste namen binnen LaLiga heeft gesproken, is de oplossing relatief eenvoudig. De club zou namelijk Barça Studios, waar men op dit moment voor honderd procent eigenaar van is, moeten verkopen. “Als je het verkoopt, heb je de oplossing”, zo klinkt het vanuit LaLiga. De verkoop van 49 procent van de aandelen zou 100 miljoen euro moeten opleveren. Een interessante constructie, waarmee het aantrekken van Haaland dichter bij de realiteit komt. Toch is er nog een plooi die gladgestreken moet worden.

Wat is het probleem? In de spelerscontracten staat dat de spelers portretrechten kunnen monetariseren. Dat betekent dat alle spelers de vrijheid hebben om hun portretrechten te verkopen aan grote bedrijven, die de voetballers bijvoorbeeld inzetten voor reclamedoeleinden, zonder dat Barcelona eraan verdient. Zo kan de club bijvoorbeeld geen documentaire van Gerard Piqué maken, daar de verdediger zijn portretrechten aan een bedrijf heeft verkocht. Dat is een struikelblok voor de potentiële kopers van Barça Studios, daar er zonder de portretrechten van de spelers mogelijk te weinig waarde in het bedrijf zit. Om het mediaproductiebedrijf een waarde-injectie te geven, is Barcelona de onderhandelingen met spelers gestart om de portretrechten terug te kopen. Op die manier hoopt de club het zoekproces naar een geïnteresseerde koper van Barça Studios te vereenvoudigen en te versnellen.

Met de inkomsten uit de verkoop van het productiebedrijf kan Barcelona de afkoopclausule van Haaland dus bekostigen. Daarnaast krijgt de club ook nog een meevaller voor wat betreft de salarishuishouding. Onder meer vanwege de grote verliezen in het seizoen 2020/21 moesten de Catalanen het deze voetbaljaargang stellen met een salarisbegroting van ‘slechts’ 98 miljoen euro, maar komend seizoen wordt het salarisplafond aanzienlijk verhoogd. Volgens de berichtgeving van Goal stijgt het salarislimiet van Barcelona vanaf komende voetbaljaargang zelfs naar 400 miljoen euro.