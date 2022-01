PSV start samenwerking in Mexico: ‘40 miljoen fans direct in contact met PSV’

PSV gaat intensief samenwerken met Club Deportivo Guadalajara, zo maken de Eindhovenaren wereldkundig. PSV en de Mexicaanse topclub, in de volksmond ook bekend als Chivas Guadalajara, hebben een officieel partnership voor de komende jaren gesloten. Beide clubs zetten in op kennisdeling en versterking van hun positie in het internationale voetballandschap. "Zij hebben veertig miljoen fans en volgers, waarmee PSV direct en indirect in contact komt", zegt Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV.

De samenwerking is vooral gericht op het verbeteren van elkaars jeugdopleidingen. Door gebruik te maken van elkaars kennis op het gebied van onder meer scouting, opleiding en innovatie willen beide clubs elkaars positie in de voetbalwereld versterken. PSV en Chivas starten de komende jaren meerdere projecten op. Er gaan uitwisselingsprogramma’s plaatsvinden tussen coaches, opleiders en mogelijk (jeugd)teams en (jeugd)spelers.

"Binnen onze visie speelt Internationalisering een grote rol", reageert Gerbrands. "Deze samenwerking is een direct uitvloeisel hiervan. We willen PSV wereldwijd op de kaart zetten. Chivas is een club van statuur en geniet enorm veel populariteit in Midden-Amerika. Wij zijn ervan overtuigd dat we middels deze samenwerking een groter potentieel kunnen nastreven." PSV zocht bewust naar een partner in Mexico. Sinds 2006 stonden er meerdere bekende voetballers uit Mexico onder contract in Eindhoven: Carlos Salcido, Francisco 'Maza' Rodríguez, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving Lozano en Érick Gutiérrez.

"De PSV-structuur van opleiden is uniek en vooruitstrevend in de wereld", vervolgt Gerbrands. "Deze toepassen in een land met zo veel talenten gaat met zekerheid succes opleveren." PSV verwacht onder meer te profiteren van de invloed die de Mexicaanse topclub in Latijns-Amerika heeft. Chivas is een club met een enorme populariteit. Met in totaal ruim 40 miljoen fans in Mexico en de Verenigde Staten heeft de club een gigantische achterban. Met die supporters komt PSV nu direct of indirect in contact en dat versterkt de internationale positie van de club enorm. Het biedt daarnaast kansen op het gebied van marketing en commercie voor zowel bestaande als potentiële partners en sponsors van PSV."